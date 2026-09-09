Tendințele din 2026 pe care le vom purta și anul viitor

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 sept. 2026, 08:10

Tendințele nu mai apar și dispar atât de ordonat precum o făceau cândva. O estetică poate începe pe TikTok, poate ajunge pe podium două sezoane mai târziu și poate continua în garderobă mult după ce internetul a decis că s-a plictisit de ea.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre tendintemodastilgarderoba