Tendințele din 2026 pe care le vom purta și anul viitor

Tendințele nu mai apar și dispar atât de ordonat precum o făceau cândva. O estetică poate începe pe TikTok, poate ajunge pe podium două sezoane mai târziu și poate continua în garderobă mult după ce internetul a decis că s-a plictisit de ea.
Nu pare că vom arunca tot ceea ce am purtat în 2026 pentru a începe de la zero. Din contră, multe dintre direcțiile anului acesta evoluează.
Negrul devine mai interesant
Ar fi exagerat să numim negrul o tendință. Nu a plecat niciodată nicăieri. Ceea ce se schimbă însă este felul în care este purtat.
Pe podiumurile pentru toamnă-iarnă 2026–2027, total black-ul apare mai puțin ca o soluție sigură și mai mult ca un exercițiu de styling. Când scoți culoarea din ecuație, rămân textura, proporția și construcția.
În 2027, negrul nu va fi interesant pentru că este negru. Va fi interesant prin ceea ce faci cu el.
Peplum-ul s-a întors ca să rămână
Dacă ai purtat peplum în anii 2010, vestea s-ar putea să provoace sentimente amestecate.
Din fericire, nu exact în forma în care îl ținem minte. Noua versiune este mai construită și mai puțin rigidă. Uneori apare ca o extensie discretă a unui sacou, alteori ca un volum adăugat unui top sau ca o piesă aproape detașabilă.
Am văzut deja revenirea lui în 2026, iar colecțiile SS27 de la Copenhagen Fashion Week îi dau și mai multă greutate.
Accesoriile devin parte importantă din ținută
Una dintre cele mai interesante schimbări nu vine neapărat de pe podium.
Bijuteriile sunt una dintre categoriile cu cea mai bună perspectivă de creștere din modă, iar interesul pentru ele spune ceva mai larg despre felul în care cumpărăm.
În loc să schimbăm întreaga garderobă în fiecare sezon, este mult mai simplu să schimbăm felul în care o purtăm.
Și după câțiva ani de quiet luxury, în care accesoriul ideal trebuia aproape să nu fie observat, începe din nou să apară dorința de personalitate.
Mai multe bijuterii. Genți mai interesante. Ochelari care nu încearcă să fie discreți. Pantofi care pot schimba complet logica unei ținute.
„Allotment-core” este noua obsesie pentru viața simplă
Numele vine din universul micilor grădini și parcele cultivate, iar estetica este exact ceea ce îți imaginezi: bumbac, in, croșet, rochii lejere, salopete, coșuri împletite, imprimeuri florale și haine care par potrivite pentru o dimineață petrecută în grădină.
Este una dintre direcțiile observate deja în colecțiile SS27 de la Copenhagen Fashion Week.
Dar partea interesantă nu este neapărat numele, probabil internetul va inventa altul peste șase luni, ci faptul că moda continuă să revină la aceeași idee.
Silueta oversized nu dispare
Nu cred că ne vom întoarce prea curând la ideea că totul trebuie să fie strâmt.
Dar nici oversized-ul fără nicio structură nu mai pare suficient.
În colecțiile recente se vede tot mai clar un compromis între cele două: pantaloni largi cu talie bine definită, paltoane generoase construite impecabil pe umeri, sacouri ample purtate peste piese mai apropiate de corp.
Volumul rămâne, dar devine controlat.
Culoarea se întoarce serios în garderobă
Primele prognoze cromatice sunt mult mai interesante decât clasica împărțire în „pasteluri primăvara și tonuri pământii toamna”. Luminous Blue este deja indicat drept culoarea anului 2027, iar alături de el apar Energy Orange, Pop Pink, Meadowland Green și Clay.
Este o paletă care spune destul de multe despre direcția modei.