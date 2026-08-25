Shein intră pe bursă, deși evaluarea i s-a prăbușit cu 70% în patru ani

Shein va debuta pe Bursa din Hong Kong pe 1 septembrie, într-o listare așteptată de mult timp, care ar putea evalua gigantul fast-fashion la aproape 27 de miliarde de dolari.
Compania, fondată în China și cu sediul în prezent în Singapore, a primit luna trecută aprobarea autorităților de la Beijing pentru oferta publică inițială de la Hong Kong.
Valoarea estimată a Shein este însă cu aproximativ 70% mai mică decât maximul de aproape 100 de miliarde de dolari atins pe piața privată în urmă cu patru ani, scrie The Guardian.
Prin listarea lansată luni, compania vrea să atragă până la 13,86 miliarde de dolari Hong Kong, echivalentul a aproximativ 1,77 miliarde de dolari americani.
Shein scoate la vânzare 280 de milioane de acțiuni, la un preț cuprins între 47,60 și 49,50 dolari Hong Kong pe acțiune. La capătul superior al intervalului, compania ar ajunge la o evaluare de aproape 27 de miliarde de dolari.
Prețul final va fi anunțat pe 31 august, iar tranzacționarea acțiunilor ar urma să înceapă pe 1 septembrie.
Shein spune că banii strânși vor fi folosiți pentru dezvoltarea tehnologiei și pentru extinderea prezenței internaționale.
De la 98 de miliarde la 27 de miliarde de dolari
Evaluarea este cu mult sub nivelurile atinse de Shein în perioada de expansiune accelerată. În 2022, rundele private de finanţare evaluau compania la 98,2 miliarde de dolari. În 2023 şi în aprilie 2024, evaluarea coborâse deja la aproximativ 64 de miliarde de dolari.
Declinul reflectă încetinirea creşterii şi presiunile asupra profitabilităţii. Veniturile Shein au crescut cu numai 8% în 2025, după un avans de 20,7% în anul precedent.
În plus, eliminarea unei facilităţi vamale pentru importurile în SUA şi o cheltuială contabilă excepţională au contribuit la o pierdere de 99 de milioane de dolari înregistrată la începutul anului 2026.
Tarifele au afectat vânzările şi veniturile companiei în ultimul an, iar Shein a declarat că a fost nevoită să transfere o parte dintre costuri către consumatori prin majorarea preţurilor.
Listarea vine după eşecurile din New York şi Londra
Shein a primit la începutul lunii iulie aprobarea autorităţii chineze de reglementare pentru listarea la Hong Kong. Compania s-a orientat către această piaţă după ce tentativele anterioare de a se lista la New York şi Londra nu s-au concretizat.
Analiştii consideră însă că Shein ar fi ratat perioada cea mai favorabilă pentru intrarea la bursă. Interesul investitorilor pentru companie s-a redus, în timp ce piaţa ofertelor publice iniţiale din Hong Kong este dominată tot mai mult de companii din inteligenţă artificială şi semiconductori.
”Compania a ratat momentul de aur pentru listare”, declara anterior William Ma, director de investiţii la GROW Investment Group.