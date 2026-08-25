Shein intră pe bursă, deși evaluarea i s-a prăbușit cu 70% în patru ani

Scris de Andreea Damian Publicat: 25 aug. 2026, 08:05

Shein va debuta pe Bursa din Hong Kong pe 1 septembrie, într-o listare așteptată de mult timp, care ar putea evalua gigantul fast-fashion la aproape 27 de miliarde de dolari.

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