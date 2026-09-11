Fumatul, factor de protecţie pentru boala Parkinson

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 sept. 2026, 08:16

Fumătorii par să aibă un risc cu mult mai mic de a dezvolta boala Parkinson. Un nou studiu de amploare oferă acum indicii importante despre această asociere și indică un posibil responsabil neașteptat, monoxidul de carbon (CO), prezent în fumul de țigară.

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