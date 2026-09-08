Actualitate· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Eduard Nica dezvăluie cât timp i-a luat să cucerească cele șase vârfuri
Dr. Eduard Nica vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre provocările ascensiunilor montane și răspunde la întrebarea „În cât timp ați făcut cele șase vârfuri?”. Medicul povestește și experiența de pe Kilimanjaro, unde, în toamna lui 2023, a avut parte de una dintre cele mai dificile ascensiuni, demontând mitul că acest vârf ar fi ușor de cucerit.
Citește și
- 17:52Emoții pentru Alexandra Păcuraru în prima zi a anului școlar. Bucuria revederii: elevii sunt pregătiți pentru o nouă etapă
- 17:41EXCLUSIV Ana Maria Păcuraru: Comisia Europeană confirmă că ancheta împotriva TikTok privind alegerile din România este încă în desfășurare
- 15:50Gabriel Oprea cere CSAT-ului mai mulți militari americani în România și un plan de înzestrare până în 2036
- 11:12Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Dr. Eduard Nica, în premieră la Realitatea Plus
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Tabu și pe Google News