Țara europeană în care femeile închiriază „soți pentru o oră”

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 sept. 2026, 09:17

Letonia se confruntă cu un dezechilibru semnificativ între sexe, ceea ce determină multe femei să angajeze „soți” temporari pentru a le ajuta cu treburile casnice, potrivit unui raport al The New York Post. Potrivit Eurostat, țara are cu 15,5% mai multe femei decât bărbați, ceea ce reprezintă de peste trei ori diferența medie din Uniunea Europeană.

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