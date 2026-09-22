Țara europeană în care femeile închiriază „soți pentru o oră”

Letonia se confruntă cu un dezechilibru semnificativ între sexe, ceea ce determină multe femei să angajeze „soți” temporari pentru a le ajuta cu treburile casnice, potrivit unui raport al The New York Post. Potrivit Eurostat, țara are cu 15,5% mai multe femei decât bărbați, ceea ce reprezintă de peste trei ori diferența medie din Uniunea Europeană.
Potrivit datelor Eurostat citate de NDTV, diferența dintre numărul femeilor și cel al bărbaților din Letonia este de peste trei ori mai mare decât media Uniunii Europene. În acest context, serviciile prin care pot fi contractați rapid profesioniști pentru diferite treburi casnice au devenit tot mai populare.
Potrivit publicației The Post, femeile spun că deficitul de bărbați este vizibil la locul de muncă și în viața de zi cu zi. Dania, care lucrează la festivaluri, a spus că aproape toți colegii ei sunt femei. Ea a adăugat că, deși îi place să lucreze cu ele, un echilibru mai bun între sexe ar face interacțiunile sociale mai captivante. Prietenul ei, Zane, a adăugat că multe femei călătoresc în străinătate pentru a-și găsi parteneri din cauza opțiunilor limitate de acasă.
Denumirea de „soț pentru o oră” poate sugera cu totul altceva, însă conceptul este, în realitate, unul cât se poate de practic. Clienții pot angaja pentru o perioadă limitată un meseriaș care să se ocupe de reparații, montaje sau alte lucrări prin locuință. Mai multe companii și platforme din Letonia oferă deja astfel de servicii. Una dintre acestea este „Men With Golden Hands”, care pune la dispoziția clienților persoane cu experiență în diferite domenii. Meseriașii pot interveni în cazul unor probleme la instalațiile sanitare, pot realiza lucrări de tâmplărie și reparații sau se pot ocupa de montarea unui televizor pe perete.
Există și agenții prin intermediul cărora un astfel de „soț de închiriat” poate fi rezervat online sau telefonic. După stabilirea programării, meseriașul se deplasează la domiciliul clientului și se ocupă de lucrarea solicitată.Lista activităților este destul de generoasă. De la asamblarea mobilierului și montarea galeriilor pentru perdele sau draperii până la zugrăvirea pereților și rezolvarea unor defecțiuni apărute în casă, serviciile sunt concepute pentru persoanele care au nevoie de ajutor punctual, fără să fie nevoite să caute separat câte un specialist pentru fiecare intervenție.
De ce sunt atât de puțini bărbați în Letonia
Una dintre explicațiile importante este diferența dintre speranța de viață a femeilor și cea a bărbaților. Problemele de sănătate și anumite obiceiuri asociate stilului de viață contribuie la această situație.Statisticile arată, de exemplu, că aproximativ 31% dintre bărbații din Letonia sunt fumători activi, în timp ce procentul înregistrat în rândul femeilor este de aproximativ 10%.
Totodată, supraponderalitatea și obezitatea sunt mai frecvente în rândul populației masculine.Aceste diferențe devin mai vizibile odată cu înaintarea în vârstă și explică, cel puțin parțial, de ce raportul dintre femei și bărbați este atât de dezechilibrat în anumite categorii ale populației.