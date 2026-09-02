Zodiile care-și vor găsi dragostea în toamna lui 2026

Va fi o toamnă de foc și puține zodii vor avea noroc în dragoste.
Venus va intra în Scorpion pe data de 10 septembrie, unde va intensifica emoțiile și dorințele, apoi va începe o lungă perioadă de retrogradare în Scorpion, pe data de 3 octombrie până aproape de finalul lunii.
Pe data de 25 octombrie, planeta iubirii se va întoarce în Balanță, unde va rămâne până pe 4 decembrie, când va intra din nou în Scorpion. Traseul lui Venus care trece din Scorpion în Balanță și iar în Scorpion poate aduce atât pasiune și întâlniri memorabile, dar și teste importante pentru cupluri.
Atunci când Venus traversează Scorpionul, sentimentele devin mai intense, iar relațiile superficiale își pierd din farmec. Este o perioadă în care oamenii caută conexiuni profunde, magnetice, în care atracția fizică și emoțională poate fi foarte puternică.
Berbec – o toamnă în care iubirea poate prinde contur
Pentru Berbeci, toamna lui 2026 poate aduce o perioadă importantă în relații. Venus activează zona parteneriatelor și îi determină pe nativi să privească mai serios viața sentimentală. Berbecii singuri pot întâlni o persoană care să le stârnească interesul rapid și intens, însă va fi nevoie de răbdare pentru ca povestea să se transforme într-o relație stabilă. Cei aflați deja într-un cuplu pot ajunge la discuții despre viitor, oficializarea relației sau asumarea unor decizii importante. Toamna poate fi, așadar, un moment în care iubirea capătă o direcție mai clară.
Gemeni – întâlniri surprinzătoare și sentimente care se reaprind
Gemenii se numără printre favoriții toamnei în dragoste. Pentru nativii singuri, perioada poate aduce oportunități de a cunoaște persoane noi, inclusiv prin intermediul prietenilor, al evenimentelor sau al unor contexte sociale.
O poveste începută aparent fără prea multe așteptări se poate transforma într-o relație importantă. Pentru cei care au rămas cu întrebări legate de o fostă iubire, retrogradarea lui Venus poate aduce o reîntâlnire sau o discuție care să lămurească ceea ce a rămas nespus. Gemenii vor trebui însă să distingă între o iubire care merită o a doua șansă și simpla nostalgie.
Balanță – Venus le readuce echilibrul în iubire
Balanțele sunt printre cele mai avantajate zodii ale toamnei, mai ales după revenirea lui Venus în propriul semn. Nativii care au trecut prin tensiuni sentimentale pot avea șansa de a repara ceea ce s-a deteriorat. Pentru cuplurile stabile, perioada poate fi una romantică, în care apropierea și afecțiunea se intensifică.
Balanțele singure pot deveni mai deschise către o relație serioasă și pot atrage persoane care își doresc același lucru. Spre finalul toamnei, o relație începută recent poate căpăta mai multă stabilitate.
Vărsător – iubirea apare acolo unde nu se așteaptă
Vărsătorii pot avea parte de surprize plăcute în plan sentimental. O prietenie se poate transforma într-o poveste de dragoste sau o persoană cunoscută de ceva vreme poate începe să fie privită cu alți ochi.
Pentru cei aflați într-o relație, toamna poate aduce mai multă apropiere și dorința de a construi împreună. Este important însă ca Vărsătorii să nu fugă de discuțiile serioase atunci când apar. O relație solidă poate deveni și mai puternică dacă există sinceritate și disponibilitate emoțională.
Capricorn – o relație poate deveni serioasă
Capricornii pot avea una dintre cele mai interesante toamne din punct de vedere sentimental. Pentru unii nativi, o relație începută anterior poate trece la un alt nivel, cu planuri concrete pentru viitor. Cei singuri pot întâlni o persoană matură, serioasă, cu care să simtă că pot construi ceva pe termen lung.
Venus retrogradă îi poate determina însă să analizeze cu atenție ceea ce își doresc cu adevărat. Dacă o relație trecută revine, Capricornul va trebui să decidă dacă merită o nouă șansă sau dacă este mai sănătos să meargă înainte.