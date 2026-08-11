Zodiile care riscă să ajungă la sapă de lemn în august

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 aug. 2026, 08:14

Luna august aduce provocări pe plan financiar pentru anumite semne zodiacale. Riscurile nu sunt legate de o scădere a câștigurilor, ci de cumpărăturile făcute impulsiv, de promisiunile nerealiste și de parteneriatele cu persoane nesincere.

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