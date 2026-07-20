„Chalant dating”, noul trend în relații

Interesul pentru acest concept este în creștere. Aplicația de dating Hinge a raportat o majorare de 217% a căutărilor pentru termenul „chalant” într-un singur an, potrivit The Guardian.
Logan Ury, director pentru știința relațiilor în cadrul Hinge, explică fenomenul printr-o schimbare de mentalitate.
„Oamenii încep să se simtă mai confortabil să își poarte pasiunile la vedere și să urmărească ceea ce își doresc, fără să mai încerce să câștige acea competiție despre cui îi pasă mai puțin”, afirmă aceasta.
În practică, asta înseamnă renunțarea la reguli precum așteptarea câtorva zile înainte de a trimite un mesaj după prima întâlnire sau evitarea gesturilor de afecțiune de teama de a nu părea prea implicat.
Printre exemplele invocate de susținătorii acestui stil de relaționare se numără cuplurile de celebrități care își exprimă deschis sprijinul reciproc. Relația dintre cântăreața Taylor Swift și jucătorul de fotbal american Travis Kelce este adesea oferită ca model, cei doi fiind prezenți constant la evenimentele importante din viața profesională a partenerului.
Totuși, autenticitatea nu înseamnă idealizarea relațiilor celebre. Expertul în relații Matthew Hussey consideră că oamenii tind să se protejeze excesiv într-un peisaj al întâlnirilor în care mulți se tem de respingere, însă avertizează că așteptările construite pe imaginea cuplurilor celebre pot conduce la dezamăgiri.
Sursa:
Tabu.RO