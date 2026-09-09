Actualitate· 1 min citire
Ana Maria Păcuraru, confirmată în delegația Casei Albe la ONU. Realitatea PLUS, singura sursă de informație oficială din SUA
Publicat9 sept. 2026, 10:44
SursăRealitatea PLUS
Realitatea Plus anunță un moment de referință pentru presa românească din Statele Unite. Jurnalista Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” și editor-șef Politică Externă, a fost confirmată în delegația Casei Albe la ONU. De asemenea, aceasta a mai primit acreditarea oficială a Comitetului Executiv al Galeriilor Radio-Televiziune ale Congresului American, structura care gestionează accesul presei radio-tv la Capitoliul Statelor Unite ale Americii.
Citește și
- 10:41Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Eduard Nica dezvăluie cât timp i-a luat să cucerească cele șase vârfuri
- 17:52Emoții pentru Alexandra Păcuraru în prima zi a anului școlar. Bucuria revederii: elevii sunt pregătiți pentru o nouă etapă
- 17:41EXCLUSIV Ana Maria Păcuraru: Comisia Europeană confirmă că ancheta împotriva TikTok privind alegerile din România este încă în desfășurare
- 15:50Gabriel Oprea cere CSAT-ului mai mulți militari americani în România și un plan de înzestrare până în 2036
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Tabu și pe Google News