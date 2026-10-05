Zara și controversa costumului de Halloween care seamănă cu uniforma din lagărele de concentrare

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 oct. 2026, 07:56

Zara se confruntă cu reacții negative din cauza unui costum de Halloween pentru copii, despre care criticii susțin că seamănă cu uniformele purtate de prizonierii de la Auschwitz.

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