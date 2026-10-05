Zara și controversa costumului de Halloween care seamănă cu uniforma din lagărele de concentrare

Zara se confruntă cu reacții negative din cauza unui costum de Halloween pentru copii, despre care criticii susțin că seamănă cu uniformele purtate de prizonierii de la Auschwitz.
Lanțul spaniol de magazine Zara a retras de la vânzare produsul, după ce mai mulți cumpărători au atras atenția că acesta seamănă cu uniformele purtate de prizonierii din lagărele de concentrare naziste.
Costumul era format dintr-o jachetă și o pereche de pantaloni scurți, cu dungi verticale albastre și gri, și avea un aspect uzat. Pe haine apăreau și elemente decorative care, potrivit criticilor, aminteau de sârma ghimpată și de însemnele purtate de deținuții din lagărele naziste.
Produsul, denumit „Kids' Halloween Groom Costume”, era comercializat în Marea Britanie la prețul de 39,99 lire sterline, potrivit publicației The Independent.
Controversa a izbucnit după ce imaginile costumului au început să circule pe internet, iar mai mulți utilizatori au comparat ținuta cu uniformele purtate de prizonierii de la Auschwitz.
Au existat însă și persoane care au considerat că ținuta seamănă mai degrabă cu celebrul costum în dungi al personajului Beetlejuice, din filmele cu același nume.
Ce spune Zara
În urma reacțiilor, Zara a eliminat costumul din oferta sa. Un reprezentant al companiei a confirmat pentru publicația britanică The Jewish Chronicle că produsul nu mai este comercializat.
„Zara Home regretă orice neînțelegere pe care ar fi putut-o provoca acest costum de Halloween pentru copii, reprezentând un mire. Acesta nu mai este disponibil nici în magazinele noastre, nici online”, a transmis ulterior biroul de presă al companiei, potrivit News.ro.
Compania nu a explicat însă de ce asemănarea reclamată de cumpărători nu a fost observată în timpul verificărilor interne, înainte ca produsul să fie pus la vânzare.
Zara s-a mai confruntat în trecut cu critici pentru comercializarea unor produse care aminteau de simboluri asociate nazismului și Holocaustului.