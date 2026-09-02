3 ani de MINA. Noapte albă la Muzeul de Artă Imersivă din București, pe 4 septembrie

Museum of Immersive New Art (MINA Bucharest) împlinește trei ani. Bucureștenii și nu numai vor putea participa la spectacole imersive pe 4 septembrie, când va fi noapte albă la locație.
Organizatorii au transmis că va fi o ediție specială de Noaptea Albă, între 20:00 și 01:00, cu 50% discount la bilete, valabil doar în noaptea de 4 spre 5 septembrie. Este pregătit un spectacol special „Best of MINA”.
Acesta va fi de 40 de minute și va cuprinde fragmente din producțiile pe care vizitatorii le-au iubit cel mai mult în acești trei ani. Printre acestea se numără secțiuni din show-urile: Van Gogh, Monet, Kandinski, Da Vinci, Zeii Olimpului, Egiptul Antic, În inima oceanului, Cosmos, Pictori Români și Dinozauri.
„Show-ul va rula în mai multe intervale pe parcursul serii, iar în lobby atmosfera va fi completată de un DJ set”, au spus organizatorii printr-o postare pe pagina de Facebook.
De asemenea, cel dea-al doilea spațiu imersiv se va trannforma într-un Selfie Room, un photo corner special pentru aniversare. În aceeași postare, se precizează că va fi făcută o reducere de 50% la bilete.
Un alt eveniment inedit este programat la MINA București în prima lună de toamnă. Este vorba de un concert al pianistului Nil Mladin. Acesta va avea loc pe data de 12 septembrie, de la ora 20:30.
„De la Beethoven și Chopin la Debussy, Rachmaninov și Liszt, lucrările se succed într-o călătorie prin romantism, melancolie, visare și emoție, în timp ce muzica și proiecțiile imersive construiesc împreună atmosfera serii”, au spus organizatorii.