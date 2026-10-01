Aceste mici bijuterii pe care le vom vedea peste tot în păr în primăvara anului 2027: tendința remarcată la Săptămâna Modei
bijuterii în păr
Aici se nasc tendințele. Pe podiumurile Săptămânii Modei, prind viață hainele care vor îmbrăca mâine. De luni, Parisul pulsează în ritmul colecțiilor Primăvară/Vară 2027, cele mai mari nume din modă dezvăluindu-și viziunea pentru sezonul următor.
Marți, Dior a transformat Grădinile Tuileries într-un decor de podium, cu o instalație impresionantă în jurul iazului. Sub conducerea lui Jonathan Anderson, casa de modă a adus o gură de aer proaspăt siluetelor sale, cu transparențe, țesături aerisite, motive florale, carouri și dungi, revizitând în același timp unele dintre codurile istorice Dior.
Câteva ore mai târziu, decorul și atmosfera s-au schimbat la Saint Laurent. Cu fața spre Turnul Eiffel, Anthony Vaccarello a prezentat o colecție dedicată în întregime aurului, cu costume, rochii din dantelă și siluete ultra-glamour.
Însă podiumurile de modă nu dictează doar hainele de mâine: coafura și machiajul urmează exemplul, cu look-uri care ne vor inspira rutinele de frumusețe în lunile următoare. Și în acest sezon, Weinsanto s-ar putea să fi adăugat o notă de fantezie părului nostru. Pentru prezentarea sa primăvară/vară 2027, intitulată „Audace”, designerul Victor Weinsanto și-a imaginat o colecție vibrantă în care imprimeurile de zebră, leopard și alte animale se intersectează, se suprapun și se transformă. Un „bestiar” de modă la care Kevin Jacotot, director de fitting și colaborator creativ global pentru L'Oréal Professionnel, a răspuns cu păr elegant, extensii imprimate și... pietre. Bijuteriile părăsesc, iată, gâtul pentru a împodobi părul.
Strasuri pe păr
Strasuri în păr: această tendință de coafură observată la Weinsanto va face senzație în primăvara anului 2027
Și tocmai pe această suprafață impecabil de netedă detaliul atrage imediat atenția: pietrele. Pe unele coafuri, cristale mici și strălucitoare punctează părul, transformând aspectul din simplu sofisticat în de-a dreptul spectaculos. Câteva pietre sunt suficiente pentru a schimba întregul stil.
„Ceea ce mi-ar plăcea cu adevărat să văd este ca fetele să se distreze lipind pietre în păr”, mărturisește Kevin Jacotot. Ideea este simplă: luați acest detaliu din culise și aduceți-l de pe podium. „Creează instantaneu un efect wow ”, rezumă el. Și momentul nu putea fi mai potrivit. Pietrele decorative pentru păr, aceste mici pietre care sunt lipite direct pe păr, nu sunt complet noi: au făcut deja furori în urma valului Y2K și pe rețelele de socializare. Și pietrele decorative nu se mai limitează la păr. În ultimele sezoane, cristale minuscule au apărut peste tot în lumea frumuseții: pe unghii cu nail art texturate, dar și pe produsele în sine, cu pudre, palete și luciuri împodobite cu bijuterii. Chiar și măștile de tip folie se alătură modei, cu măști faciale decorate cu strasuri, aceste măști faciale incrustate cu strasuri care transformă îngrijirea pielii într-un adevărat accesoriu de petrecere.
După mai multe sezoane cu look-uri de fată curată, cocuri elegante și minimalism, coafurile par să îmbrățișeze puțin fantezia. Iar renașterea anilor 1990 și 2000 este probabil un factor major: bentițele în zig-zag, împletiturile tip „baby braid”, părul ondulat și bijuteriile de păr și-au recâștigat treptat locul în tendințe.
Imprimeurile animale își fac loc și în păr
Totuși, pietrele decorative nu sunt singurele lucruri care scot coafurile din contextul lor obișnuit. La Weinsanto, imprimeurile lasă și hainele să se urce pe păr, oferind coafurilor o notă suplimentară de atitudine.
Principiul este deosebit de interesant: în loc să alegi între o coafură dramatică și o ținută îndrăzneață, cele două se completează reciproc. Pantaloni cu imprimeu zebră? De ce nu un breton cu imprimeu zebră? Un imprimeu leopard? Același lucru este valabil și pentru păr. Linia dintre accesoriu, îmbrăcăminte și coafură devine din ce în ce mai neclară. Această estetică se aliniază perfect cu ADN-ul colecției „Audace”, unde imprimeurile animale se îmbină, iar culoarea, de asemenea, refuză să fie subtilă.
În comunicatul său de presă, Weinsanto promovează o modă în care volumul, modelele și excesul ocupă pe deplin spațiul. Această filozofie cuprinde, în cele din urmă, întreaga colecție, așa cum proclamă casa în concluzia comunicatului său de presă: „Aici, a fi tu însuți nu înseamnă a-ți asuma un risc. Înseamnă a prelua putere.”
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