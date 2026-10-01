Aceste mici bijuterii pe care le vom vedea peste tot în păr în primăvara anului 2027: tendința remarcată la Săptămâna Modei

Scris de Andreea Damian Publicat: 1 oct. 2026, 09:00

Aici se nasc tendințele. Pe podiumurile Săptămânii Modei, prind viață hainele care vor îmbrăca mâine. De luni, Parisul pulsează în ritmul colecțiilor Primăvară/Vară 2027, cele mai mari nume din modă dezvăluindu-și viziunea pentru sezonul următor.

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