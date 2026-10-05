„Riduri de somn”: 6 sfaturi de la un dermatolog pentru a întârzia apariția ridurilor pe decolteu

Deși ridurile sunt o parte naturală a îmbătrânirii, fiecare persoană le percepe în mod diferit. Unii aleg să le accepte pe deplin, în timp ce alții iau numeroase măsuri pentru a le minimiza apariția. Deși este imposibil să le ștergi complet, anumite obiceiuri pot ajuta la limitarea impactului lor, în special asupra decolteului.
Adesea percepute ca o sursă de nesiguranță, aceste semne ale îmbătrânirii de pe decolteu pot fi încetinite. Urmărită de peste un milion de abonați pe TikTok, dermatologul și creatoarea de conținut @Shereeneidriss a dezvăluit câteva obiceiuri simple pe care le poți încorpora în rutina de seară pentru a limita apariția ridurilor de pe decolteu.
6 sfaturi simple de la un dermatolog pentru a reduce ridurile de pe decolteu
Ridurile sunt cauzate de pierderea elastinei și a colagenului, precum și de scăderea rezervelor de acid hialuronic ale pielii. Deși afectează în principal fața, apar frecvent și pe decolteu. Iată cum le poți preveni fără a recurge la intervenții chirurgicale.
1. Adoptați poziția corectă de dormit și dormiți pe spate. Dormitul pe o parte comprimă pieptul, ceea ce creează și accentuează în timp liniile ridurilor.
2. Folosește un retinoid. Acest derivat al vitaminei A ajută la reînnoirea celulelor și la producerea de colagen. Nu uita că „orice faci feței tale se poate face gâtului și pieptului”, ne reamintește dermatologul. Așadar, nu limita aplicarea cremei sau serului doar la fața ta frumoasă. Acest produs ajută la o piele mai rezistentă și minimizează liniile fine.
3. Exfoliază decolteul cu acid glicolic. Acest exfoliant chimic puternic ajută la îndepărtarea celulelor moarte ale pielii, optimizează producția de colagen în timp și este un umectant. Ajută la „blocarea” umidității, ceea ce reduce aspectul ridurilor de somn.
4. Hidratează-ți pielea. „Nu subestima acest pas”, subliniază Shereen Eidriss. Deoarece pielea de pe decolteu produce mai puțin sebum decât pielea de pe față, liniile fine devin mai vizibile. Prin urmare, este esențial să alegi o cremă hidratantă potrivită pentru a -ți „umfla” corect pielea.
5. Poartă plasturi din silicon. Aceștia împiedică temporar plierea pielii și creează un mediu ocluziv care reține umiditatea. Reține că aceasta este o soluție temporară și nu ajută pielea să producă propriul colagen, spre deosebire de grefele de grăsime.
6. Protejează-ți pielea de soare! „Toți pașii de mai sus sunt inutili dacă nu folosești cremă de protecție solară”, insistă expertul. Este esențial să investești în produse care să-ți protejeze corpul de razele UV, care dăunează grav feței și gâtului.