„Riduri de somn”: 6 sfaturi de la un dermatolog pentru a întârzia apariția ridurilor pe decolteu

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 oct. 2026, 07:48

Deși ridurile sunt o parte naturală a îmbătrânirii, fiecare persoană le percepe în mod diferit. Unii aleg să le accepte pe deplin, în timp ce alții iau numeroase măsuri pentru a le minimiza apariția. Deși este imposibil să le ștergi complet, anumite obiceiuri pot ajuta la limitarea impactului lor, în special asupra decolteului.

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