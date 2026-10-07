Tendințele în turismul ultra-luxury și destinațiile preferate

Scris de Andreea Damian Publicat: 7 oct. 2026, 13:43

Potrivit raportului anual Virtuoso 2027 Luxe Report, realizat pe baza datelor furnizate de peste 3.100 de consultanți în turism din mai bine de 50 de țări, piața turismului de mare calitate continuă să crească, punând un accent fără precedent pe intimitate, siguranță și experiențe cu adevărat semnificative.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre turismtendinte