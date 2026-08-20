Doliu în lumea muzicii din România! A murit soprana Ileana Cotrubaș care a cântat alături de Luciano Pavarotti și Plácido Domingo

Lumea operei este în doliu după dispariția sopranei Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai apreciate voci românești ale secolului XX. Artista a murit la vârsta de 87 de ani, după o carieră internațională impresionantă, în care a urcat pe scene prestigioase precum Scala din Milano, Metropolitan Opera din New York și Royal Opera House Covent Garden.
Vestea morții sopranei a fost anunțată de Opera Națională București, care a transmis un mesaj de condoleanțe și a evocat contribuția majoră a artistei la arta lirică românească și internațională.
„Ileana Cotrubaș rămâne în memoria operei românești și universale ca o artistă de o rară noblețe vocală și scenică”, a transmis instituția.
Ileana Cotrubaș, o carieră începută în copilărie
Născută la Galați, pe 9 iunie 1939, într-o familie în care muzica ocupa un loc important, Ileana Cotrubaș și-a descoperit foarte devreme vocația artistică.
La numai nouă ani, viitoarea mare soprană făcea parte din Corul de Copii al Radiodifuziunii Române. Câțiva ani mai târziu, în 1952, s-a stabilit la București pentru a-și continua pregătirea muzicală la Școala Specială de Muzică.
Debutul pe scena Operei din București a avut loc în 1964. De aici avea să înceapă ascensiunea internațională a artistei, care avea să devină una dintre cele mai cunoscute soprane românești.
A cântat pe cele mai importante scene de operă
De-a lungul carierei sale, Ileana Cotrubaș a fost prezentă pe scenele unora dintre cele mai prestigioase instituții lirice din lume.
Artista a cântat la Opera de Stat din Viena, la operele din Hamburg și Berlin, dar și la Festivalul de la Salzburg și Glyndebourne. Numele său a ajuns, de asemenea, pe afișele Royal Opera House Covent Garden, Teatro alla Scala din Milano și Metropolitan Opera din New York.
A fost apreciată pentru expresivitatea interpretării, rafinamentul frazării și particularitatea timbrului vocal.
Repertoriul său a cuprins lucrări semnate de mari compozitori, de la Mozart și Verdi până la Puccini, Bizet și Offenbach.
Momentul care a făcut istorie la Scala din Milano
Unul dintre cele mai spectaculoase episoade din cariera sopranei române s-a petrecut în ianuarie 1975, la Teatro alla Scala din Milano.
Ileana Cotrubaș a fost chemată în ultimul moment pentru a o înlocui pe soprana Mirella Freni, care nu mai putea interpreta rolul Mimì din celebra operă „La Bohème”, compusă de Giacomo Puccini.
Potrivit relatărilor despre acel spectacol, Luciano Pavarotti ar fi cerut ca soprana română să fie adusă pentru a prelua rolul.
La acel moment, Ileana Cotrubaș se afla în Kent, în Marea Britanie. A plecat de urgență spre Milano și a ajuns la celebrul teatru cu aproximativ 15 minute înainte de începerea spectacolului.
În fața unuia dintre cele mai exigente publicuri de operă din lume, soprana a oferit o interpretare care avea să rămână în istoria carierei sale.
Ileana Cotrubaș a cântat și cu Plácido Domingo
Marea soprană a avut ocazia să împartă scena cu unii dintre cei mai importanți artiști lirici ai generației sale.
În 1978, Ileana Cotrubaș a cântat alături de Plácido Domingo în „La Traviata”, opera lui Giuseppe Verdi.
Colaborarea cu mari dirijori și soliști internaționali a consolidat reputația artistei și a transformat-o într-un nume de referință pentru scena lirică mondială.
A continuat să formeze noi generații de artiști
După retragerea din activitatea scenică, Ileana Cotrubaș nu s-a îndepărtat de lumea operei.
Artista și-a dedicat o parte importantă a timpului pedagogiei și cursurilor de măiestrie, contribuind la pregătirea unor noi generații de cântăreți.
Experiența acumulată în deceniile petrecute pe marile scene internaționale a transformat-o într-un mentor valoros pentru tinerii artiști care aspirau la o carieră în lumea operei.
Un nume important pentru cultura românească
Moartea Ileanei Cotrubaș reprezintă o pierdere importantă pentru cultura română și pentru arta lirică internațională.
De la debutul în România și până la spectacolele de pe scenele din Milano, New York, Londra sau Viena, soprana a construit o carieră remarcabilă și a dus numele României în elita mondială a operei.
Prin vocea sa, prin rolurile interpretate și prin generațiile de artiști pe care le-a format ulterior, Ileana Cotrubaș lasă în urmă o moștenire artistică ce va continua să fie apreciată.
Opera Națională București a transmis condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care i-au admirat activitatea.
Ileana Cotrubaș rămâne una dintre vocile memorabile ale operei românești și o artistă care a scris o pagină importantă în istoria liricii mondiale.