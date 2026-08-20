Doliu în lumea muzicii din România! A murit soprana Ileana Cotrubaș care a cântat alături de Luciano Pavarotti și Plácido Domingo

Publicat 20 aug. 2026, 17:06 Sursă Realitatea.Net

Lumea operei este în doliu după dispariția sopranei Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai apreciate voci românești ale secolului XX. Artista a murit la vârsta de 87 de ani, după o carieră internațională impresionantă, în care a urcat pe scene prestigioase precum Scala din Milano, Metropolitan Opera din New York și Royal Opera House Covent Garden.

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