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Chec pufos cu mac și lămâie: desertul simplu care aduce un strop de prospețime în orice zi
Chec cu mac și lămâie/ Profimedia
Publicat19 aug. 2026, 13:48
SursăRealitatea.Net
Dacă ai poftă de ceva dulce, aromat și ușor de pregătit, checul cu mac și lămâie poate fi alegerea perfectă. Este pufos, parfumat și are gustul fresh al lămâii, iar glazura fină îl transformă într-un desert numai bun de savurat lângă o ceașcă de cafea sau de ceai.
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