Chec pufos cu mac și lămâie: desertul simplu care aduce un strop de prospețime în orice zi

Scris de Tabu

Publicat 19 aug. 2026, 13:48 Sursă Realitatea.Net

Dacă ai poftă de ceva dulce, aromat și ușor de pregătit, checul cu mac și lămâie poate fi alegerea perfectă. Este pufos, parfumat și are gustul fresh al lămâii, iar glazura fină îl transformă într-un desert numai bun de savurat lângă o ceașcă de cafea sau de ceai.

Distribuie articolul