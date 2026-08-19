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Chec pufos cu mac și lămâie: desertul simplu care aduce un strop de prospețime în orice zi

Chec cu mac și lămâie/ Profimedia

Chec cu mac și lămâie/ Profimedia

Tabu
Scris deTabu
Publicat19 aug. 2026, 13:48
SursăRealitatea.Net

Dacă ai poftă de ceva dulce, aromat și ușor de pregătit, checul cu mac și lămâie poate fi alegerea perfectă. Este pufos, parfumat și are gustul fresh al lămâii, iar glazura fină îl transformă într-un desert numai bun de savurat lângă o ceașcă de cafea sau de ceai.

Rețeta nu este complicată și nu necesită ingrediente sofisticate. Pentru aluat ai nevoie de 4 ouă, 150 g de zahăr, 150 g de unt, 160 g de făină, 60 g de mac, o linguriță de praf de copt, un praf de sare și sucul și coaja de la două lămâi, potrivit Click!.

Pentru glazură se folosesc 200 g de zahăr pudră, sucul și coaja de la cea de-a treia lămâie. Pentru decor pot fi adăugate felii de lămâie și puțin mac.

Cum se prepară

Ouăle se amestecă împreună cu zahărul și un praf de sare până când compoziția devine spumoasă. Separat, se combină făina cu praful de copt, apoi se adaugă treptat peste spuma de ouă, împreună cu macul.

Untul se topește, se lasă puțin la răcit și se încorporează în aluat. La final se adaugă coaja rasă și sucul de la două lămâi, pentru aroma proaspătă care face diferența.

Aluatul se toarnă într-o formă de chec sau cozonac tapetată cu făină și se coace aproximativ 40 de minute. După coacere, checul se lasă să se răcească.

Glazura, partea care îl face și mai delicios

Pentru glazură, zahărul pudră se amestecă bine cu sucul și coaja rasă fin de la lămâia rămasă. Glazura se toarnă peste checul răcit, iar desertul poate fi decorat cu felii de lămâie și mac.

Rezultatul este un chec pufos, aromat și ușor fresh, potrivit atât pentru o după-amiază liniștită, cât și pentru momentele în care vrei să pui rapid ceva bun pe masă.

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