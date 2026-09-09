Femeile dezvoltă un „al șaselea simț” în timpul sarcinii, care le pregătește pentru maternitate

Unele dintre cele mai puternice instincte parentale se manifestă fără ca noi să fim conștienți de asta: impulsul de a verifica dacă bebelușul doarme, de a fi mereu aproape, de a-l ridica în brațe când plânge... Și un lucru este clar: maternitatea necesită foarte mult timp, energie și resurse, obligându-ne să punem nevoile celor mici înaintea oricărui alt lucru.
Un studiu realizat de trei experți în fiziologie a investigat schimbările cerebrale care declanșează aceste instincte materne. „Prin studii pe șoareci, am identificat o parte din circuitele cerebrale care stimulează dorința unei mame de a interacționa cu nou-născutul ei. Am descoperit o cale cheie care conectează o regiune a creierului sensibilă la hormoni la rețeaua sa de recompense”, explică experții.
Mai exact, hormonii lactogen placentar uman (hPL) și prolactina contribuie la sentimentul de satisfacție pe care îl produce îngrijirea unui nou-născut. „În mod surprinzător, am reușit chiar să activăm și să dezactivăm experimental acest impuls”, indică cercetătorii.
Acest studiu s-a concentrat pe o regiune a creierului numită zona preoptică medială, cunoscută de zeci de ani ca fiind un controlor cheie al comportamentelor parentale. De exemplu, studii anterioare au arătat că șoarecii cărora le lipsesc acești receptori nu erau capabili să aibă grijă de puii lor după naștere.
Astfel, acești neuroni au fost intens activați atunci când femelele de șoarece au intrat în contact cu puii lor, în special în timpul primei întâlniri după naștere. Dar cum se întâmplă acest lucru? Un subset de neuroni se conectează direct la sistemul de recompensă al creierului, declanșând eliberarea de dopamină, neurotransmițătorul care contribuie la transformarea experiențelor în satisfacții. Aceasta explică de ce îngrijirea unui nou-născut devine o prioritate atât de mare după naștere.
Prevenirea problemelor de sănătate mintală în perioada peripartum
Fiziologii sunt de acord că, deși studiul a fost efectuat pe șoareci, prolactina acționează ca hormon cheie în producția de lapte la toate mamiferele. Este clar că creierul uman suferă schimbări enorme și de durată în timpul sarcinii; cu toate acestea, foarte puține cercetări neuroștiințifice s-au concentrat asupra femeilor și cu atât mai puțin asupra modului în care sarcina declanșează aceste schimbări.
„Cercetarea noastră își propune să înțeleagă modul în care creierul se adaptează în timpul sarcinii și al primelor etape ale maternității pentru a promova o dispoziție sănătoasă, pentru a dezvolta modalități mai bune de prevenire și tratare a problemelor de sănătate mintală peripartum ”, conchid experții.