Femeile dezvoltă un „al șaselea simț” în timpul sarcinii, care le pregătește pentru maternitate

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 sept. 2026, 08:04

Unele dintre cele mai puternice instincte parentale se manifestă fără ca noi să fim conștienți de asta: impulsul de a verifica dacă bebelușul doarme, de a fi mereu aproape, de a-l ridica în brațe când plânge... Și un lucru este clar: maternitatea necesită foarte mult timp, energie și resurse, obligându-ne să punem nevoile celor mici înaintea oricărui alt lucru.

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