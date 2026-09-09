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Săptămâna Europeană a Mobilității 2026 are loc în perioada 19-20 septembrie, în București și Ilfov
Săptămâna Europeană a Mobilității 2026
Evenimentul „Săptămâna Europeană a Mobilității” va avea loc anul acesta în weekendul 19-20 septembrie, fiind organizat de Societatea de Transport București (STB) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).
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