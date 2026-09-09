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Săptămâna Europeană a Mobilității 2026 are loc în perioada 19-20 septembrie, în București și Ilfov

Săptămâna Europeană a Mobilității 2026

Săptămâna Europeană a Mobilității 2026

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 sept. 2026, 09:15

Evenimentul „Săptămâna Europeană a Mobilității” va avea loc anul acesta în weekendul 19-20 septembrie, fiind organizat de Societatea de Transport București (STB) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Societatea de Transport București și TPBI anunță când va avea loc Săptămâna Europeană a Mobilității. Evenimentul se va desfășura în weekendul 19-20 septembrie.

Programul activităților va fi anunțat în curând.

„Mai sunt doar 12 zile! În perioada 19–20 septembrie 2026, Bucureștiul și Ilfovul devin punctul de întâlnire al mobilității. Ne vedem la Săptămâna Europeană a Mobilității, eveniment organizat de STB și TPBI! Programul complet urmează în curând”, au transmis organizatorii.

Săptămâna Europeană a Mobilității, care se desfășoară în fiecare an în perioada 16 și 22 septembrie, în mai multe țări, este principala campanie a Comisiei Europene privind mobilitatea urbană durabilă. Aceasta promovează schimbarea comportamentului în favoarea mobilității active, a transportului public și a altor soluții de transport nepoluante.

Tema din acest an continuă să promoveze „Mobilitatea pentru toți”, asigurând accesul tuturor persoanelor la un transport sustenabil, indiferent de venit, locație, gen sau abilități.

În 2026, campania pune un accent deosebit pe egalitatea între generații, recunoscând faptul că persoanele de toate vârstele — de la copii și tineri până la adulți și vârstnici — au nevoi și întâmpină provocări diferite în materie de mobilitate pe parcursul vieții.

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