Ținute cu blugi mom fit: cum să porți cel mai popular model al momentului

Scris de Tabu

Publicat 24 iun. 2026, 18:37 Actualizat 4 nov. 2026, 14:37

Blugii mom fit sunt unul dintre cele mai versatile modele de jeanși, datorită taliei înalte, croielii lejere pe șolduri și coapse și liniei ușor conice spre gleznă. Îi poți purta atât în ținute casual, cât și în combinații smart casual sau chiar elegante, dacă alegi corect piesele complementare.

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