Victoria’s Secret Fashion Show a revenit pe podium

Victoria’s Secret Fashion Show a revenit cu o nouă prezentare de lenjerie, aripi spectaculoase și apariții ale unor modele cunoscute la nivel internațional, printre care Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio și Irina Shayk.
Prezentarea a inclus ținute în alb și negru, costume cu detalii strălucitoare, aripi decorative de mari dimensiuni și apariții cu accente metalice.
Gigi și Bella Hadid au atras atenția pe podium
Gigi Hadid a defilat într-un ansamblu alb de lenjerie, completat de aripi mari, cu pene. Bella Hadid a apărut, la rândul ei, într-o ținută albă, însoțită de aripi ample, într-o interpretare a stilului de înger asociat de-a lungul timpului cu prezentările Victoria’s Secret.
Cele două surori au fost printre modelele evidențiate în galeria foto a evenimentului. Prezența lor a fost completată de aparițiile unor nume cunoscute ale industriei, precum Irina Shayk, Candice Swanepoel, Elsa Hosk și Anok Yai.
Kylie Jenner a purtat celebrul Fantasy Bra
Kylie Jenner a surprins publicul la Victoria’s Secret Fashion Show 2026, unde și-a făcut debutul pe podiumul celebrului brand de lenjerie. Vedeta a purtat celebrul Fantasy Bra, o piesă spectaculoasă, evaluată la 50 de milioane de dolari și decorată cu mii de diamante.
Piesa purtată de Kylie Jenner este decorată cu 4.410 diamante naturale și are în centru un diamant galben impresionant, evaluat la 22 de milioane de dolari, potrivit informațiilor publicate de Daily Mail.