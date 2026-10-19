Victoria’s Secret Fashion Show a revenit pe podium

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 oct. 2026, 11:49

Victoria’s Secret Fashion Show a revenit cu o nouă prezentare de lenjerie, aripi spectaculoase și apariții ale unor modele cunoscute la nivel internațional, printre care Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio și Irina Shayk.

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