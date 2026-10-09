În era AI, moda încearcă, din nou, să ne stârnească dorința

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 oct. 2026, 09:10

La prezentarea Tom Ford, sunetul unei femei gâfâind – și ajungând aproape de orgasm – a însoțit defilarea, în timp ce modelele se angajau în diverse gesturi jucăușe; una dintre ele, de pildă, a mângâiat sânii unei alteia în timp ce trecea pe lângă ea.

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