Kylie Jenner a debutat la Victoria's Secret Fashion Show cu un sutien de 50 mil. $

Kylie Jenner a debutat la Victoria's Secret Fashion Show purtând cel mai valoros Fantasy Bra creat vreodată de casa de modă.
Kylie Jenner a închis prezentarea de modă Victoria's Secret din Los Angeles, purtând un sutien din diamante evaluat la 50 de milioane de dolari.
Kylie Jenner și-a făcut debutul la Victoria's Secret Fashion Show pe 18 octombrie, în Los Angeles, unde a purtat cel mai scump „Fantasy Bra” creat până acum, cu o valoare estimată la 50 de milioane de dolari.
Evenimentul a avut loc la Sony Pictures Studios din Culver City, fiind urmărit din primul rând de partenerul ei, Timothée Chalamet, și de mama sa, Kris Jenner.
Piesa a fost realizată în colaborare cu brandul de bijuterii de lux Jacob & Co. Designul a necesitat peste 1.000 de ore de lucru și implicarea a 15 artizani pentru asamblarea a 3.218 componente individuale.
Sutienul este decorat cu 4.410 diamante naturale, totalizând 1.373 de carate, având în centru un diamant natural „Fancy Vivid Yellow” de 75,54 carate. Produsul finit cântărește aproape 1,8 kilograme.
Piesa a fost prezentată inițial în 2018 de modelul suedez Elsa Hosk.
Kylie Jenner, vedeta de reality-show devenită antreprenoare în industria frumuseții, a pășit pe podium purtând o fustă mini, sandale transparente și aripi albe din pene, însă sutienul „Fantasy Bra” a fost cel care a atras toate privirile.