Inna a trecut printr-un moment neașteptat în timpul unui concert susținut în California, în cadrul turneului din Statele Unite ale Americii.
Cântăreața și-a pierdut echilibrul în timp ce dansa și a căzut de pe o treaptă a scenei, lovind și un reflector. Incidentul a fost surprins de o persoană din public.
Cunoscută pentru energia cu care susține spectacolele și pentru mișcările de dans din timpul concertelor, Inna a avut parte de un moment neprevăzut în timpul prestației din California. În timp ce dansa, artista și-a pierdut echilibrul și a căzut de pe o treaptă a scenei. În urma căzăturii, a lovit și un reflector, iar echipa sa a intervenit imediat pentru a-i oferi ajutor.
Cântăreața a rămas câteva secunde pe jos, după care s-a ridicat cu zâmbetul pe buze. Din fericire, nu a fost nevoie de intervenția persoanei din echipă care s-a apropiat să o ajute, iar Inna a continuat spectacolul.