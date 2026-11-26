Pământul se încălzește într-un ritm îngrijorător. Record istoric de temperatură
Încălzire globală
Record climatic fără precedent! Planeta a depășit pragul de încălzire de 2°C timp de șase zile consecutive. Avertismentul specialiștilor
Un nou record climatic îngrijorător a fost înregistrat la nivel mondial. Pentru prima dată de când sunt monitorizate temperaturile globale, media temperaturii la suprafața planetei a depășit cu peste 2 grade Celsius nivelul din perioada preindustrială timp de șase zile consecutive. Specialiștii avertizează că fenomenul reprezintă un semnal important privind accelerarea încălzirii globale și riscurile asociate schimbărilor climatice.
Potrivit datelor furnizate de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice, luni, 23 noiembrie 2026, abaterea temperaturii medii globale a ajuns la 2,24 grade Celsius peste nivelul de referință din perioada preindustrială. Este cea mai mare valoare zilnică înregistrată până în prezent, depășind precedentul record, de 2,05 grade Celsius, stabilit în 2023.
Cercetătorii atrag atenția că temperaturile excepțional de ridicate nu sunt doar o fluctuație obișnuită, ci reflectă amploarea încălzirii climatice. În plus, condițiile actuale ar putea menține valorile la niveluri foarte ridicate și în perioada următoare.
Temperaturile globale au depășit un prag critic. Ce arată datele Copernicus
Depășirea pragului de 2 grade Celsius timp de șase zile consecutive reprezintă o premieră în istoria măsurătorilor climatice. Până acum, planeta mai înregistrase episoade în care temperatura medie zilnică depășise această valoare, în noiembrie 2023 și februarie 2024, însă respectivele perioade au fost mai scurte.
Samantha Burgess, responsabilă pentru strategia climatică în cadrul serviciului Copernicus, a descris situația drept o anomalie excepțională a temperaturii globale.
Specialiștii subliniază că valorile zilnice trebuie analizate în contextul evoluției climatice pe termen lung. Chiar dacă temperaturile au depășit temporar pragul de 2 grade Celsius, acest lucru nu înseamnă că obiectivul stabilit prin Acordul de la Paris a fost încălcat definitiv.
Acordul internațional adoptat în 2015 urmărește limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius și menținerea creșterii temperaturii medii mult sub pragul de 2 grade Celsius, în raport cu perioada preindustrială. Obiectivele se referă însă la medii calculate pe termen lung, nu la înregistrările din câteva zile.
El Niño și încălzirea globală, combinația care ridică temperaturile
Cercetătorii explică recordul climatic prin suprapunerea a două fenomene importante: încălzirea globală provocată de activitatea umană și un episod El Niño deosebit de puternic.
Emisiile rezultate din arderea combustibililor fosili contribuie la acumularea gazelor cu efect de seră în atmosferă și la creșterea temperaturii globale. Peste această tendință pe termen lung se suprapune fenomenul El Niño, care determină încălzirea apelor din zona tropicală a Oceanului Pacific și influențează clima la nivel mondial.
Potrivit estimărilor specialiștilor, actualul episod El Niño ar putea ajunge la intensitatea maximă până la începutul anului 2027. Efectele sale asupra temperaturilor globale ar putea continua să se manifeste și în lunile următoare.
Cercetătorii avertizează că asocierea dintre încălzirea provocată de emisiile de gaze cu efect de seră și fenomenele climatice naturale poate favoriza apariția unor noi recorduri de temperatură.
Seceta și incendiile de vegetație afectează pădurile tropicale
Creșterea temperaturilor globale are efecte în lanț asupra ecosistemelor. Printre cele mai îngrijorătoare consecințe se numără seceta accentuată și riscul tot mai mare de incendii în pădurile tropicale din Amazon și Indonezia.
Lipsa precipitațiilor afectează dezvoltarea vegetației și reduce capacitatea pădurilor de a absorbi dioxidul de carbon din atmosferă. Astfel, un mecanism natural care contribuie la limitarea încălzirii globale devine mai puțin eficient.
Specialiștii de la serviciul meteorologic britanic Met Office estimează că nivelul dioxidului de carbon din atmosferă ar putea crește cu aproximativ 3,5 părți per milion de la un an la altul. Această evoluție ar reprezenta o accelerare semnificativă față de ritmul înregistrat în ultimii ani.
Richard Betts, cercetător în cadrul Met Office Hadley Centre, avertizează că reducerea capacității ecosistemelor tropicale de a absorbi carbonul poate amplifica acumularea de CO2 generată de utilizarea combustibililor fosili.
Peste 50.000 de persoane au murit din cauza căldurii extreme în Uniunea Europeană
Efectele încălzirii globale nu se limitează la schimbările din ecosisteme. Temperaturile extreme reprezintă un pericol tot mai mare pentru sănătatea populației și pentru infrastructura orașelor.
Potrivit datelor prezentate de The Guardian, valurile de căldură din vara anului 2026 au provocat peste 50.000 de decese în Uniunea Europeană și aproximativ 5.000 în Regatul Unit.
Specialiștii atrag atenția că infrastructura actuală nu este suficient pregătită pentru temperaturi atât de ridicate. În timpul episoadelor de căldură extremă, drumurile pot suferi deteriorări, șinele de cale ferată se pot deforma, școlile pot fi închise, iar spitalele riscă să fie suprasolicitate.
În acest context, cercetătorii consideră că autoritățile trebuie să acționeze pe două direcții: să adapteze orașele și serviciile publice la noile condiții climatice și să reducă rapid emisiile de gaze cu efect de seră.
Avertismentul oamenilor de știință este clar: fără măsuri eficiente pentru limitarea emisiilor de dioxid de carbon și a altor gaze cu efect de seră, schimbările climatice vor continua să se intensifice, iar efectele asupra populației, economiei și mediului ar putea deveni tot mai grave.
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