Minivacanța de 1 Decembrie: Pensiunile din Bran-Moieciu și Poiana Brașov, aproape ocupate
Oferte Poiana Brașov de 1 Decembrie
Minivacanța de 1 Decembrie 2026 aglomerează pensiunile din Bran-Moieciu și hotelurile din Poiana Brașov. Vezi ce oferte de cazare au pregătit hotelierii și cât costă un sejur la munte.
Minivacanța de 1 Decembrie 2026 îi determină pe tot mai mulți români să aleagă o escapadă la munte. Pensiunile și hotelurile din Bran-Moieciu, Fundata și Poiana Brașov se pregătesc pentru un aflux important de turiști, iar în unele unități de cazare rezervările sunt aproape epuizate.
Cele patru zile libere de la începutul lunii decembrie reprezintă o oportunitate pentru cei care vor să petreacă Ziua Națională într-un cadru montan, departe de aglomerația orașelor. Administratorii unităților de cazare au pregătit pachete turistice speciale, care includ preparate tradiționale, seri cu muzică live, programe de relaxare la spa și activități în aer liber.
Bran-Moieciu și Fundata, printre cele mai căutate destinații pentru 1 Decembrie
Zona Bran-Moieciu-Fundata se numără printre destinațiile preferate de turiștii care vor să profite de minivacanța de 1 Decembrie. Cererea pentru cazare la munte a fost ridicată încă din toamnă, iar unele pensiuni și cabane au înregistrat un grad foarte mare de ocupare încă din luna octombrie.
La o cabană din Fundata, de exemplu, cele mai multe locuri disponibile pentru perioada Zilei Naționale au fost rezervate cu mult timp înainte de sosirea turiștilor.
Potrivit administratorilor, cele mai solicitate sunt pachetele de trei nopți, preferate în special de familiile cu copii și grupurile de prieteni. Turiștii caută în această perioadă liniște, aer curat, plimbări pe traseele montane și posibilitatea de a petrece câteva zile într-un decor specific începutului de iarnă.
Unitățile de cazare și-au adaptat oferta pentru perioada aglomerată, inclusiv prin suplimentarea personalului, pregătirea unor meniuri tradiționale și organizarea de activități dedicate oaspeților.
Cât costă cazarea în Poiana Brașov de minivacanța de 1 Decembrie
Și hotelurile din Poiana Brașov se pregătesc pentru un număr mare de turiști în weekendul prelungit de la începutul lunii decembrie.
Un hotel de patru stele din stațiune propune tarife de cazare începând de la 600 de lei pentru două persoane, într-o cameră dublă. Oferta include și posibilitatea cazării unui copil cu vârsta de până la 12 ani.
Pe lângă cazare, turiștii pot beneficia de o reducere de 10% la meniurile restaurantului, care cuprind atât preparate tradiționale românești, cât și opțiuni din bucătăria internațională. Programul special include și o seară tematică, cu DJ și muzică live.
Astfel, chiar dacă sezonul de schi nu a început încă, Poiana Brașov încearcă să atragă turiști prin evenimente, gastronomie și facilitățile oferite de hoteluri și restaurante.
Când se deschide sezonul de schi în Poiana Brașov
Deocamdată, iubitorii sporturilor de iarnă mai au de așteptat până la deschiderea oficială a sezonului de schi în Poiana Brașov.
Autoritățile și operatorii din stațiune urmăresc evoluția temperaturilor, fiind necesare valori suficient de scăzute pentru producerea zăpezii artificiale și pregătirea pârtiilor.
În ceea ce privește transportul pe cablu, tarifele vor fi menținute la nivelul sezonului precedent.
De asemenea, locuitorii municipiului Brașov vor beneficia în continuare de reducerea de 50% la transportul pe cablu, în fiecare zi de miercuri, prin programul „Miercurea brașovenilor”.
Minivacanța de 1 Decembrie aduce un nou val de turiști în stațiunile montane
Bran-Moieciu, Fundata și Poiana Brașov rămân printre destinațiile atractive pentru românii care vor să petreacă Ziua Națională la munte. Cererea ridicată pentru unitățile de cazare confirmă interesul turiștilor pentru vacanțele scurte, care combină relaxarea, gastronomia tradițională și activitățile în natură.
Chiar dacă iubitorii sporturilor de iarnă nu vor putea conta încă pe deschiderea pârtiilor, hotelierii și proprietarii de pensiuni mizează pe ofertele speciale și atmosfera de sărbătoare pentru a atrage turiști în minivacanța de 1 Decembrie.
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