Israelul, în pragul unei schimbări politice. Ana Maria Păcuraru prezintă miza desemnării liderului opoziției

Israelul ar putea avea un nou prim-ministru! Președintele Israelului l-a desemnat pe liderul Opoziției să formeze viitorul guvern. Acesta are la dispoziție 28 de zile pentru a forma o coaliție guvernamentală. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, explică cine este politicianul care ar putea prelua conducerea Israelului și care sunt pașii următori.
Primul mandat pentru noul guvern al Israelului nu ajunge la Beniamin Netanyahu, ci la generalul care a condus armata israeliană și care a strâns opoziția în jurul unui singur obiectiv: încheierea erei Netanyahu.
Doar că Gadi Eisenkot nu a câștigat alegerile. Nimeni nu le-a câștigat. Are patru săptămâni cu posibilitate de prelungire să construiască o majoritate, iar pentru asta acceptă să discute inclusiv cu partidele arabe.
Aici se dă adevărata bătălie: Netanyahu, care cere un guvern de uniune națională și avertizează împotriva unei alianțe cu cei pe care îi numește susținători ai teroriștilor.
Eisenkot răspunde cu o linie roșie: în coaliția lui intră doar cine recunoaște Hamas drept organizație teroristă care trebuie distrusă. Așadar, miza nu este doar cine conduce Israelul, miza este dacă un guvern clădit din compromisuri poate rămâne la fel de ferm în fața Hamas.