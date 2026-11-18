Scris de Andreea Damian Publicat: 18 nov. 2026, 11:47

Cinci sculpturi din bronz semnate de Constantin Brâncuși (1876-1957), considerat unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX, vor fi scoase la licitație pe 18 noiembrie, în Statele Unite. Operele provin dintr-o colecție privată și vor fi prezentate în cadrul evenimentului "Brâncuși: Moștenirea", organizat de casa de licitații Bonhams, în galeriile sale principale din SUA, potrivit News.ro.

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