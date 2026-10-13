Începe Festivalul Național de Teatru la București. Programul complet al evenimentului

În 16 octombrie începe cea de-a 36-a ediție a Festivalului Național de Teatru. Timp de 10 zile, bucureștenii și nu numai vor putea alege dintr-un total de 88 de reprezentații diverse.
Dintre acestea, 36 sunt piese de teatru alese dintre peste 150 de producții ale stagiunii 2025 – 2026. Pe lângă acestea, programul festivalului este completat de alte peste 50 de evenimente. Printre ele se numără spectacole-lectură, dezbateri, conferințe, expoziții, lansări de carte, instalații performative, întâlniri cu artiști, teatru radiofonic și televizat. Toate se vor desfășura în peste 24 de săli.
Calendarul complet al spectacolelor
Pe site-ul oficial al Festivalului Național de Teatru au fost publicate atât detaliile complete ale evenimentului, cât și calendarul defalcat pe zile.
Reprezentațiile vor începe preponderent seara, de la orele 17:00. În prima zi de festival, participanții vor putea viziona piese celebre, precum „Mai e vreun candidat?”, „Livada de vișini” și „O scrisoare pierdută”.
Biletele se pot cumpăra online, de pe platformele oficiale ale teatrelor gazdă, dar și fizic, de la casele de bilete ale acestora.
Printre locații se numără Teatrul Național „I. L. Caragiale”, Teatrul Național de Operetă și Musical, Opera Națională și multe altele.