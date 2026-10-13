Începe Festivalul Național de Teatru la București. Programul complet al evenimentului

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 oct. 2026, 08:49

În 16 octombrie începe cea de-a 36-a ediție a Festivalului Național de Teatru. Timp de 10 zile, bucureștenii și nu numai vor putea alege dintr-un total de 88 de reprezentații diverse.

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