Cum a folosit un bărbat ChatGPT ca să devină un soț mai bun
ChatGPT
O femeie a relatat, într-un articol publicat de Business Insider, cum soțul ei a apelat la ChatGPT după o ceartă, pentru a înțelege de ce își pierde cumpătul și cum își poate schimba comportamentul. Deși inițial a privit cu scepticism inițiativa lui, conversația cu chatbotul a determinat-o să-și reevalueze propria contribuție la conflictele din cuplu.
„Soțul meu încearcă mereu să evolueze — ca soț, tată, antreprenor și, în general, ca om. Căsnicia noastră nu este nicidecum perfectă, dar amândoi suntem întotdeauna dispuși să ne ascultăm reciproc, să depășim împreună dificultățile și să găsim soluții la problemele noastre.
Totuși, când mi-a trimis recent un mesaj după o ceartă, în care îmi prezenta „gândurile și planul” formulate într-o conversație cu ChatGPT, nu am știut cum să reacționez. A scris un prompt scurt, dar sincer și direct: Uneori îmi pierd cumpătul și ajung să spun lucruri pe care nu ar trebui să le spun. Am identificat șase situații în care îmi pierd cumpătul.. Ce sfaturi și trucuri pot folosi ca să nu mai reacționez atât de impulsiv?
Am citit o mulțime de articole despre „medicul ChatGPT” și, prin activitatea mea în relații publice, în care colaborez atât cu companii de tehnologie, cât și cu organizații din domeniul sănătății mintale, am discutat pe larg despre riscurile utilizării inteligenței artificiale pentru lucruri precum sfaturile medicale sau terapia. Dar nu acesta a fost motivul pentru care am reacționat negativ. M-a deranjat faptul că primea un răspuns de-a gata, o scurtătură care îl scutea de efortul de a-și analiza greșelile personale sau de a se gândi la ce ar trebui să facă în continuare. În schimb, a apăsat Enter și a primit un „plan de 30 de zile pentru resetarea tonului”.
Apoi am citit întreaga conversație și, după ce am trecut peste laudele exagerate care îi hrăneau orgoliul — ChatGPT îi spunea că îl respectă pentru că a pus întrebarea, „în timp ce majoritatea bărbaților doar își justifică comportamentul” — am început să privesc lucrurile puțin diferit.Primul lucru care mi-a atras atenția a fost analiza psihologică a motivelor pentru care reacționează în felul acesta.
Soțul meu folosește inteligența artificială în aproape toate aspectele vieții sale — de la construirea imaginii personale și strategii pentru afacerea lui până la monitorizarea caloriilor —, așa că aceasta îl cunoaște destul de bine la nivel personal.ChatGPT a început prin a explica faptul că, după ce a trecut prin intervenții chirurgicale pe cord, conflicte în tinerețe și perioade marcate de haos, sistemul său nervos este „programat pentru intensitate”. Cu alte cuvinte, corpul lui intră rapid în stare de alertă, iar în astfel de momente trece de la „soț și tată atent” la „protector și apărător în 0,2 secunde”.
Când am citit aceste explicații, am avut o senzație asemănătoare cu acele momente de revelație pe care le trăiesc adesea în timpul ședințelor de terapie, când terapeutul aprofundează discuția și scoate la iveală ceva din trecutul nostru, făcând o legătură la care eu nu m-aș fi gândit niciodată. Sunt momentele care fac ca prețul de 150 de dolari pe oră să merite cu adevărat.
Pe scurt, nu îmi analizasem până atunci reacțiile soțului în asemenea profunzime, dar explicația avea sens.Apoi, ChatGPT i-a spus ce aude, de fapt, mintea lui în acele momente: mesaje precum „Nu sunt apreciat”, „Pierd controlul” sau „Urmează să se întâmple ceva rău”. Când frica preia controlul — de exemplu, atunci când apare teama că fiul nostru ar putea fi în pericol —, reacția firească este să intrăm în modul „luptă sau fugi”.
Toate acestea țineau de logică, însă atenția mea s-a îndreptat în mod special către prima explicație: sentimentul că nu este apreciat. Trebuie să recunosc că nu era prima dată când apărea această problemă. Indiferent dacă reacția lui era sau nu justificată, eu eram cea care îl făcuse să se simtă, într-un fel, subestimat sau trecut cu vederea.
ChatGPT m-a obligat să mă privesc cu atenție în oglindă, deși nu eram pregătită să fac asta. Mai departe, ChatGPT a analizat cele șase situații concrete pe care soțul meu le identificase drept factori declanșatori și i-a oferit modalități de a reacționa în fiecare dintre ele.De exemplu, dacă se simte tratat cu lipsă de respect, o modalitate constructivă de a clarifica situația și de a evita escaladarea conflictului ar fi să spună: „Hei, ce ai spus a sunat puțin cam tăios. Ce ai vrut să spui, de fapt?”
După exemplele concrete și explicațiile generale despre cum să-și păstreze calmul și autoritatea, ChatGPT s-a oferit să-i construiască un plan pentru 30 de zile, „ceva practic, pe care să-l urmezi așa cum îți gestionezi afacerea cu închirieri pe termen scurt”. Replica m-a făcut să râd și, în același timp, să mă strâmb puțin. Soțul meu este foarte orientat spre soluții concrete și îi place să abordeze situațiile ca pe niște provocări de afaceri. ChatGPT știa exact cum să-i ofere îndrumări și sfaturi într-un mod care să rezoneze cu el, iar el a cerut, într-adevăr, planul.
„Protocolul de resetare a tonului” era împărțit în patru etape: conștientizare, înlocuirea reacțiilor, controlul sistemului nervos și leadership. Recomandările combinau formulări pe care să le folosească în anumite situații, întrebări pe care să și le pună singur și acțiuni concrete pe care să le întreprindă.Am discutat efectiv despre aceste lucruri atunci când ne-am așezat să vorbim despre cum să mergem mai departe."
Multor bărbați le place să găsească soluții la probleme. Sunt obișnuiți să repare lucrurile. Dar, la fel ca oricare dintre noi, uneori le este greu să știe de unde să înceapă și cum să meargă mai departe.Ce am apreciat a fost inițiativa de a recunoaște problema, de a privi în interior pentru a-i identifica rădăcinile și de a cere efectiv ajutor. Este un nivel de maturitate și de preocupare pentru propria evoluție care merită apreciat, indiferent dacă a fost dobândit sau face parte din firea lui.Așadar, poate că nu contează de unde începe procesul de schimbare. Dacă o conversație cu ChatGPT contribuie la consolidarea căsniciei mele, cine sunt eu să mă împotrivesc?"
articol preluat de pe Business Insider
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