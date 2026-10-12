Cum a folosit un bărbat ChatGPT ca să devină un soț mai bun

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 oct. 2026, 08:16

O femeie a relatat, într-un articol publicat de Business Insider, cum soțul ei a apelat la ChatGPT după o ceartă, pentru a înțelege de ce își pierde cumpătul și cum își poate schimba comportamentul. Deși inițial a privit cu scepticism inițiativa lui, conversația cu chatbotul a determinat-o să-și reevalueze propria contribuție la conflictele din cuplu.

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