Zodiile cu noroc la început de octombrie
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Începutul lunii octombrie aduce o schimbare radicală pentru câțiva nativi care au simțit că în ultimii ani ghinioanele s-au ținut lanț. Toate problemele încep în sfârșit să dispară din viața lor. Pentru trei norocoși, această perioadă marchează finalul unui ciclu dificil de 5 ani și deschide ușa unui noroc neașteptat pe toate planurile.
Primele zile ale lunii sunt pline de evenimente pentru nativi. Luna în Gemeni și Jupiter în Leu le aduc o stare de optimism și o capacitate mai mare de a vedea oportunitățile din viitor. Chiar dacă Mercur în Scorpion aduce în discuție unele nemulțumiri mai vechi care nu mai pot fi ignorate, aspectul format de planetele Marte și Neptun îi ajută pe nativi să își folosească intuiția și să găsească rapid soluții salvatoare.
Venus începe să retrogradeze în Scorpion chiar de la începutul lunii, aducând analize legate de bani, viața sentimentală și relațiile dezechilibrate. Tot în această perioadă, Marte în Leu se află în opoziție cu Pluto în Vărsător, evidențiind orgoliile și lucrurile care trebuie schimbate. Deși contextul nu este unul liniștit, pentru unii nativi această perioadă aduce o eliberare, iar problemele vechi se rezolvă fără prea mari eforturi.
Gemeni
Nativii Gemeni încep această perioadă cu șansa de a găsi claritatea care le-a lipsit în ultimul timp. Luna aflată în semnul lor formează la începutul lunii octombrie un aspect benefic cu Jupiter din Leu, ceea ce îi ajută să vadă imaginea de ansamblu și să nu se mai axeze doar pe eșecuri. Previziunile arată că urmează o etapă în care astrele se aliniază în favoarea lor pe planul sănătății, relațiilor și banilor.
Marte din Leu formează un aspect bun cu Uranus din Gemeni, oferindu-le nativilor mai multă inițiativă pentru a face schimbări. Aceștia primesc curajul de a modifica un program, de a încerca idei noi sau de a renunța la o situație care le consuma timpul fără să le aducă beneficii. Norocul lor se activează în momentul în care nu mai încearcă să repare trecutul, ci acceptă să închidă vechile capitole.
Pești
Nativii Pești au parte de un adevărat punct de cotitură la începutul lunii octombrie. Previziunile arată că aceștia vor trece prin schimbări de planuri și vor primi oportunități neașteptate, reușind să pună punct unei situații epuizante. Chiar și în carieră sau pe plan financiar lucrurile pot lua o direcție diferită, iar ceea ce părea o mică neplăcere de moment se poate transforma, în timp, într-un mare avantaj pentru ei.
Aspectul dintre Marte din Leu și Neptun din Berbec le stimulează nativilor intuiția și capacitatea de a găsi soluții inedite. Pentru aceștia, norocul nu apare peste noapte, ci vine ca o șansă de a vedea o altă cale de rezolvare. Peștii își schimbă brusc planurile pe măsură ce ușile se deschid, iar o oportunitate pe care o ignorau este mult mai aproape de ei. Neptunienii vor transforma orice blocaj într-un nou început.
Vărsător
Pentru nativii Vărsător, începutul lunii aduce momente decisive. Pluto se află în semnul lor, în timp ce Marte din Leu se poziționează la polul opus, aspect ce poate scoate la iveală persoane care încearcă să își impună punctul de vedere. Schimbarea majoră apare atunci când acești nativi înțeleg cine le consumă energia, în ce relații au acceptat prea multe compromisuri și ce situații nu mai merită continuate.
Aspectul dintre Mercur și Pluto de la începutul lui octombrie poate aduce discuții directe sau adevăruri imposibil de evitat. Nativii au însă mai mult de câștigat dacă evită disputele inutile și folosesc momentul pentru a vedea ce trebuie schimbat în viața lor. Norocul lor începe odată cu recâștigarea controlului asupra propriilor decizii, iar reevaluarea unei relații sau a unui proiect prea greu le eliberează energia pentru un nou început.
Luna octombrie se anunță, așadar, plină de schimbări importante pentru acești nativi care vor să își schimbe viața în bine. Odată ce lasă în urmă obiceiurile vechi și relațiile obositoare pentru a se concentra pe viitor, ei au toate șansele să își recâștige liniștea și echilibrul pe care le merită.
Acești nativi reușesc în sfârșit să pună punct unui ciclu de necazuri care i-a măcinat în ultimii 5 ani. Toate greutățile și blocajele din această perioadă lungă devin doar niște lecții învățate, lăsând loc unei etape mult mai senine. Pentru ei, octombrie vine ca o eliberare mult așteptată, iar viața lor se schimbă în bine din toate punctele de vedere.
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