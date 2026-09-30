Zodiile cu noroc la început de octombrie

Scris de Andreea Damian Publicat: 30 sept. 2026, 08:59

Începutul lunii octombrie aduce o schimbare radicală pentru câțiva nativi care au simțit că în ultimii ani ghinioanele s-au ținut lanț. Toate problemele încep în sfârșit să dispară din viața lor. Pentru trei norocoși, această perioadă marchează finalul unui ciclu dificil de 5 ani și deschide ușa unui noroc neașteptat pe toate planurile.

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