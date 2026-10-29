10 metode naturale care cresc libidoul

Scris de Andreea Damian Publicat: 29 oct. 2026, 08:21

Metodele naturale de a-ți crește libidoul includ consumul de alimente cu proprietăți afrodisiace, reducerea stresului și dezvoltarea intimității cu un partener. Uneori, tratamentul medical sau terapia pot fi de ajutor.

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