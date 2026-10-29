10 metode naturale care cresc libidoul
cuplu
Metodele naturale de a-ți crește libidoul includ consumul de alimente cu proprietăți afrodisiace, reducerea stresului și dezvoltarea intimității cu un partener. Uneori, tratamentul medical sau terapia pot fi de ajutor.
Libidoul este, pur și simplu, o altă denumire pentru dorința sexuală. Diverse lucruri, atât interne, cât și externe, pot influența libidoul – de la nivelul hormonilor și medicamentele administrate, până la obiceiurile legate de somn.
Libidoul variază de la o persoană la alta, însă este un fenomen frecvent ca acesta să scadă odată cu înaintarea în vârstă.
Citește în continuare pentru a afla prin ce metode naturale îți poți îmbunătăți libidoul și performanța sexuală – de exemplu, prin ajustări ale dietei, exerciții fizice și gestionarea stresului – și când ar fi indicat să consulți un specialist în domeniul sănătății.
1. Încearcă să consumi fructe cu proprietăți afrodisiace
Există puține dovezi care să susțină eficacitatea anumitor alimente, dar nu strică să experimentezi.
Smochinele, bananele și avocado, de exemplu, sunt considerate alimente care stimulează libidoul sau afrodisiace.
Aceste alimente furnizează, de asemenea, vitamine și minerale importante care pot crește fluxul sanguin către organele genitale și pot contribui la o viață sexuală sănătoasă.
2. Încearcă ciocolata ca afrodisiac
De-a lungul istoriei, ciocolata a fost un simbol al dorinței, nu doar datorită gustului său delicios, ci și datorită capacității sale de a spori plăcerea sexuală.
Ciocolata favorizează eliberarea unor substanțe chimice, precum serotonina, care pot avea efecte afrodisiace și pot îmbunătăți starea de spirit.
De asemenea, serotonina poate regla fluxul sanguin către țesuturile genitale, ceea ce ar putea explica unele dintre proprietățile sale de stimulare a libidoului.
3. Folosește ierburi aromatice pentru a îmbunătăți fluxul sanguin
Data viitoare când iei parte la o cină romantică, adaugă busuioc sau usturoi în preparatele tale. Aroma busuiocului stimulează simțurile, în timp ce usturoiul conține o cantitate mare de alicină, care acționează ca un vasodilatator, crescând fluxul sanguin.
Deși sunt necesare mai multe cercetări, aceste efecte ar putea fi de ajutor persoanelor care suferă de disfuncție erectilă.
4. Încearcă un remediu pe bază de plante din Africa
Yohimbina, un alcaloid care se găsește în scoarța unui arbore veșnic verde din Africa de Vest, are un efect similar cu cel al medicamentului Viagra.
Unele studii sugerează că scoarța care conține yohimbină poate ajuta la menținerea unei erecții. De asemenea, aceasta poate îmbunătăți calitatea erecției și ar putea ameliora funcția sexuală dacă este utilizată în combinație cu alte tratamente.
Cu toate acestea, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă yohimbina este eficientă în cazul disfuncției erectile. Conform unei analize din 2021, terapiile emergente ar putea fi utile persoanelor care nu răspund la alte tratamente, însă este nevoie de studii suplimentare de înaltă calitate.
5. Concentrează-te pe modul în care percepi sexul
Modul în care îți percepi propriul corp influențează modul în care percepi sexul.
O alimentație echilibrată și practicarea regulată a activității fizice te pot ajuta să te simți mai conectat(ă) cu corpul tău și îți pot îmbunătăți imaginea de sine.
De asemenea, îți poți îndrepta atenția către plăcerea resimțită în timpul actului sexual.
6. Încearcă să bei un pahar cu vin pentru a crea o atmosferă propice
Un pahar cu vin te poate ajuta să te relaxezi și să îți sporească dorința de intimitate. Totuși, un consum excesiv de alcool poate afecta capacitatea sexuală, influențând negativ funcția erectilă.
De asemenea, un consum prea mare de alcool poate îngreuna atingerea orgasmului.
7. Alocă timp pentru meditație și pentru reducerea stresului
Indiferent cât de sănătos/sănătoasă ești, stresul îți poate afecta libidoul.
Unele cercetări sugerează că femeile ar putea fi deosebit de sensibile la efectele pe care stresul le poate avea asupra vieții sexuale.
Bărbații, pe de altă parte, pot folosi sexul ca o modalitate de a elibera stresul. Uneori, aceste diferențe de abordare pot genera conflicte, ducând, în cele din urmă, la o creștere a tensiunii dintre parteneri.
Meditația poate contribui la reducerea stresului. De asemenea, ți-ar putea face plăcere:
să practici diverse activități sportive;
să practici tai chi;
să participi la cursuri de yoga.
8. Dormi suficient
Persoanele cu un stil de viață agitat nu au întotdeauna timp să doarmă atât cât este necesar. De asemenea, un program încărcat îngreunează găsirea timpului pentru viața sexuală.
Îmbunătățiți-vă nivelul de energie și libidoul dormind puțin în timpul zilei, ori de câte ori aveți ocazia, și adoptând o dietă sănătoasă, bogată în proteine și carbohidrați complecși.
9. Dezvoltă intimitatea cu partenerul
După o ceartă cu partenerul, este foarte probabil să nu aveți chef de sex.
Pentru mulți oameni, sentimentul de apropiere emoțională este esențial pentru dorința sexuală. Asta înseamnă că neînțelegerile nerezolvate pot afecta viața sexuală a cuplului.
Comunicarea este esențială pentru clădirea încrederii. Este important să preveniți acumularea resentimentelor.
10. Consultă un medic sau un alt specialist în domeniul sănătății
Chiar dacă alegeți o abordare naturală pentru a vă stimula libidoul, este totuși recomandat să consultați un medic.
Acesta vă poate ajuta să identificați eventualele afecțiuni subiacente care ar putea afecta sănătatea sexuală. De asemenea, medicul vă poate îndruma către un specialist în sănătate mintală, cu experiență în terapie sexuală sau consiliere de cuplu.
Urmărește știrile Tabu și pe Google News