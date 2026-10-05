Activiștii polonezi au instalat un „automat” cu pastile pentru avort

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 oct. 2026, 08:34

Activiștii pentru drepturile femeilor din Polonia au lansat la Varșovia un sistem automatizat de distribuire a pastilelor pentru avort, denumit „AbortOmat”.

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