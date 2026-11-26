1 din 6 căsnicii nu rezistă. Statistica divorțurilor din România
Divorț
Certurile, banii și lipsa de comunicare se numără printre cele mai frecvente motive pentru care o căsnicie se destramă.
Cea mai populară statistică despre divorț din presa românească e și cea mai greșită. Formula „7 din 10 căsnicii nu rezistă” a circulat în 2025 pe site-uri importante de știri. Divorțurile din 2025 nu provin din căsătoriile din 2025, ci din căsătorii încheiate cu 5, 15 sau 30 de ani în urmă, potrivit avocatchirita.ro.
În 2024, ultimul an cu date comparabile la Eurostat, România a avut a doua cea mai mare rată de căsătorii din UE (5,3 la mie, după Letonia) și a treia cea mai mică rată de divorț (1,1 la mie, după Malta și Slovenia). Media UE a fost de 1,6 la mie.
Divorțul în România nu mai este o poveste despre tineri care s-au grăbit. E tot mai des o poveste despre oameni care au stat împreună 20, 25, 30 de ani.
În 1990, doar 12,9% dintre divorțuri veneau după peste 20 de ani de căsnicie, aproximativ unul din opt. În 2022, ponderea ajunsese la 28,8%, iar în 2025 era de 23,9%, aproximativ unul din patru. În același timp, divorțurile din primii cinci ani de căsnicie au scăzut de la o treime din total la o cincime.
Vârstele spun aceeași poveste. În 1990, 42% dintre femeile care divorțau aveau sub 30 de ani. În 2024 mai erau 14,5%. La bărbați, ponderea celor de peste 50 de ani a urcat de la 11,6% la 30%. Numărul bărbaților care divorțează după 60 de ani a crescut de la 1.022 la 1.671 pe an.
O parte din explicație e mecanică: ne căsătorim mai târziu, deci și divorțăm mai târziu. Vârsta medie la prima căsătorie a crescut din 1990 de la 25,0 la 31,7 ani la bărbați și de la 22,0 la 28,4 ani la femei. Vârsta medie la divorț a ajuns la 43,9 ani pentru bărbați și 40,3 ani pentru femei în 2025.
Buletinele lunare INS pentru ianuarie–iulie 2026 arată 13.577 de divorțuri și 46.863 de căsătorii. Media lunară, de 1.940 de divorțuri, e cu aproximativ 8% peste media lunară din 2025 (1.790). Cifrele sunt provizorii și pot fi revizuite. Dacă ritmul se menține, 2026 ar putea încheia cu o ușoară creștere față de 2025. Comparația lună cu lună e însă riscantă: INS a avertizat că unele luni din 2025 au fost raportate incomplet, iar vacanța judecătorească din august și sărbătorile din decembrie scad de obicei numărul divorțurilor.
Contrastul sezonier e evident: în ianuarie s-au înregistrat 2,5 căsătorii la un divorț, iar în iulie peste 6. Nunțile se concentrează vara, în timp ce divorțurile sunt distribuite relativ uniform pe tot parcursul anului.
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