Zodiile care termină toamna în lacrimi!
Sentimente zodii/ Foto AI
Pentru trei zodii, ultimele zile din noiembrie ar putea fi marcate de dezamăgiri atât de mari, încât lacrimile vor fi greu de stăpânit.
Pe 24 noiembrie 2026, Luna Plină în Gemeni este urmată, la numai câteva ore, de conjuncția Lunii cu Uranus, planeta asociată în astrologie cu evenimentele neașteptate. În noaptea de 25 spre 26 noiembrie, Soarele în Săgetător formează o opoziție cu Uranus, iar Marte intră în Fecioară.
Aceste tranzituri sunt asociate cu tensiuni, reacții impulsive și schimbări greu de acceptat. Pentru trei native ale zodiacului, sfârșitul toamnei ar putea însemna câteva zile în care vor avea nevoie de multă răbdare.
Săgetător
Parcă nici nu îți imaginezi că persoana alături de care îți faci planuri de viitor nu își dorește aceleași lucruri ca tine... În ultimele zile ale toamnei, o discuție neașteptată cu partenerul ți-ar putea schimba planurile de viitor. Poate că îți dorești să vă mutați împreună sau să întemeiați o familie, dar descoperi că persoana iubită nu este pregătită să facă următorul pas. Mai dureros ar fi să afli că evită de multă vreme o discuție sinceră, de teamă să nu te piardă.
Ai putea izbucni în plâns când îți dai seama că ai făcut atâtea compromisuri pentru un viitor pe care partenerul nu și-l dorește la fel de mult. Nu încerca să îți convingi partenerul să accepte ceva ce nu își dorește. Înainte să iei o decizie definitivă, ascultă-i explicațiile și gândește-te dacă aveți obiective comune. Sfârșitul toamnei te-ar putea găsi în fața unei alegeri sentimentale pe care ai fi preferat să nu o faci.
Pești
Luna Plină în Gemeni îți influențează sectorul familiei și ar putea scoate la iveală nemulțumiri mai vechi. Poate că mama sau sora îți reproșează că nu le vizitezi suficient de des ori că nu le ajuți atât cât și-ar dori. Tu abia reușești să împaci serviciul cu responsabilitățile de acasă, așa că asemenea reproșuri te-ar putea răni profund.
O discuție pornită de la un lucru mărunt s-ar putea încheia cu lacrimi, mai ales dacă cineva drag îți spune vorbe pe care nu te-ai fi așteptat să le auzi. Nu încerca să rezolvi totul în mijlocul unei certuri. Așteaptă să vă liniștiți și explică de ce te-au durut acele reproșuri. Faptul că nu poți fi permanent la dispoziția familiei nu înseamnă că îți iubești rudele mai puțin.
Fecioară
Tu ai putea încheia toamna cu o mare dezamăgire profesională. Dacă ai muncit luni întregi pentru o promovare sau te-ai pregătit să obții o nouă funcție, o decizie neașteptată a superiorilor îți poate da planurile peste cap. S-ar putea să afli că postul a fost oferit unei alte persoane sau că proiectul pentru care te-ai pregătit a fost anulat.
După atâtea ore suplimentare și eforturi depuse, ai putea avea impresia că munca ta nu a contat pentru nimeni. Nu ar fi de mirare să verși câteva lacrimi, mai ales dacă ai renunțat la timpul liber pentru a-ți îndeplini obiectivele. Nu lua o hotărâre la supărare, cere explicații despre decizia luată și află dacă există alte posibilități de avansare. O nereușită profesională nu înseamnă că nu ești suficient de bine pregătită.
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