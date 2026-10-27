Un obicei simplu și surprinzător ar putea să îmbunătățească relațiile de cuplu

Publicat 27 oct. 2026, 10:11 Actualizat 27 oct. 2026, 10:14

Un obicei simplu, precum practicarea exercițiilor fizice împreună, poate ajuta cuplurile să comunice mai bine, să gestioneze conflictele mai pașnic și să își consolideze căsnicia.

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