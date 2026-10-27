Un obicei simplu și surprinzător ar putea să îmbunătățească relațiile de cuplu

Un obicei simplu, precum practicarea exercițiilor fizice împreună, poate ajuta cuplurile să comunice mai bine, să gestioneze conflictele mai pașnic și să își consolideze căsnicia.
Un nou studiu publicat în revista Family Relations de cercetătorii de la Universitatea Brigham Young (BYU) arată că partenerii care se antrenează împreună raportează un nivel mai scăzut de stres marital și o rezolvare mai eficientă a neînțelegerilor în comparație cu cei care fac mișcare separat.
Echipa de cercetare, condusă de profesorul Jeremy Yorgason și Ashlyn Hiatt Mildenhall, a analizat răspunsurile a aproape 1.700 de cupluri tinere căsătorite, participante la studiul național Couple Relationships and Transition Experiences (CREATE).
Deși 60% dintre soți și soții au declarat că fac mișcare, doar o treime dintre aceștia se antrenează împreună, scrie Sciencedaily.
Deși atât exercițiile individuale, cât și cele comune au adus beneficii sănătății relaționale, activitățile fizice făcute în cuplu au arătat o legătură considerabil mai puternică cu o comunicare sănătoasă.
O modalitate constantă de reconectare
Dintre toate aspectele evaluate, activitatea fizică a avut cel mai mare impact asupra comunicării. Mersul pe jos s-a dovedit a fi cea mai populară formă de mișcare raportată de participanți.
Această activitate simplă oferă în mod natural oportunități de a vorbi, de a asculta și de a consolida sentimentul că partenerul oferă sprijin și atenție, fără a fi nevoie de abonamente scumpe la sală sau echipamente sofisticate.
Mersul pe jos sau antrenamentul în doi creează momente repetate de conexiune care, în timp, întăresc legătura dintre soți.
Cel mai mare impact asupra comunicării
Interacțiunile pozitive din timpul mișcării explică de ce aceste cupluri reușesc să gestioneze neînțelegerile într-un mod mai calm și mai constructiv.
Autorii studiului subliniază că mișcarea în doi nu reprezintă o soluție universală pentru toate problemele de relație, iar găsirea timpului necesar poate necesita o planificare deliberată, în special pentru tinerii părinți.
Cu toate acestea, adoptarea acestui obicei oferă o modalitate constantă de reconectare. În mijlocul responsabilităților zilnice, ale carierei și ale creșterii copiilor, o simplă plimbare împreună poate deveni un spațiu valoros pentru conversație și apropiere emoțională.