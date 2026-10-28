Granița fină dintre prietenie și flirt la locul de muncă

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 oct. 2026, 08:26

O discuție recentă de pe Reddit ne ajută să înțelegem limitele profesionale. Un bărbat povestește că, de câteva luni, începuse să se înțeleagă tot mai bine cu o colegă de muncă. Aveau conversații mai lungi despre interese comune, petreceau mai mult timp împreună în pauze, iar femeia reacționa uneori la postările lui de pe Instagram. În afara serviciului însă, cei doi schimbau doar câteva mesaje, iar între ei nu existase un flirt explicit.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre flirtrelatie profesionala