Granița fină dintre prietenie și flirt la locul de muncă

O discuție recentă de pe Reddit ne ajută să înțelegem limitele profesionale. Un bărbat povestește că, de câteva luni, începuse să se înțeleagă tot mai bine cu o colegă de muncă. Aveau conversații mai lungi despre interese comune, petreceau mai mult timp împreună în pauze, iar femeia reacționa uneori la postările lui de pe Instagram. În afara serviciului însă, cei doi schimbau doar câteva mesaje, iar între ei nu existase un flirt explicit.
După ce ieșise de ceva timp dintr-o relație de lungă durată, bărbatul a decis să o invite la o întâlnire. Colega sa i-a spus că se vede deja cu cineva, iar el i-a răspuns că nu este nicio problemă și că pot păstra relația strict profesională.
Ce l-a surprins a fost ceea ce s-a întâmplat după refuz. „La muncă, de atunci, răspunde cu jumătate de gură la salut, evită absolut orice interacțiune și, când ajung într-un loc, pleacă aproape imediat”, povestește acesta.
Bărbatul spune că, după acel moment, nu i-a mai trimis mesaje și a păstrat între ei o relație strict profesională. A deschis discuția pentru a afla dacă invitația în oraș fusese nepotrivită sau dacă interpretase greșit apropierea dintre ei.
Părerile celor care au răspuns au fost împărțite. O parte dintre utilizatori au considerat că bărbatul nu făcuse nimic nepotrivit atât timp cât acceptase refuzul și nu mai insistase.
Altcineva a considerat că schimbarea de comportament a femeii poate avea o explicație mult mai simplă: după ce a înțeles că apropierea fusese interpretată drept interes romantic, aceasta ar fi încercat să elimine orice ambiguitate.
Au existat însă și comentarii potrivit cărora comportamentul anterior al femeii putea fi ușor interpretat drept apropiere. Unii au susținut că, dacă era deja implicată într-o relație, menționarea partenerului în conversațiile purtate de-a lungul lunilor ar fi putut clarifica mai devreme situația.
Dincolo de verdictul dat unuia sau altuia dintre colegi, cazul ridică o problemă mult mai frecventă: când este o relație apropiată dintre doi colegi doar prietenie și când comportamentele încep să fie percepute drept flirt?
„Nu există un gest care să definească, de unul singur, flirtul. Diferența nu este dată de un compliment, de o cafea sau de o glumă, ci de un ansamblu de comportamente repetate”, explică Denisa Zdrobiș, psihoterapeut sistemic pentru „Adevărul”.
Din perspectiva psihoterapiei sistemice, specialista indică trei elemente care pot face diferența.
„Granița dintre amabilitate și flirt este dată de trei elemente: frecvența, exclusivitatea și intenționalitatea. Amabilitatea colegială este orientată către colaborare și este distribuită firesc în relația cu întreaga echipă. În schimb, flirtul - chiar și atunci când nu este conștient sau asumat - creează o relație privilegiată între două persoane și o formă de apropiere care începe să iasă din cadrul profesional”, spune specialista.