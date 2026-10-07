Cuplurile din zodiac care se despart în octombrie
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Luna octombrie aduce momentul adevărului pentru relațiile care mai continuă doar din obișnuință. Problemele ignorate și discuțiile amânate revin în actualitate acum, deoarece partenerii nu mai au energie să se prefacă. Pentru șase cupluri din zodiac, incompatibilitățile devin greu de gestionat, iar despărțirea rămâne o soluție mai sănătoasă decât o nouă încercare de a repara relația.
Pe 3 octombrie, Venus și-a început mișcarea retrogradă în Scorpion, deschizând o perioadă intensă de reevaluare în plan afectiv. Acest tranzit readuce în atenție problemele legate de încredere, control sau resentimente acumulate, dar și posibile interacțiuni cu persoane din trecut.
Pe 10 octombrie, Luna Nouă se formează în Balanță, semnul parteneriatelor. Însă contextul nu favorizează noile începuturi. În loc de o etapă proaspătă, multe cupluri se pot confrunta din nou cu exact acele vulnerabilități pe care au încercat să le evite, scrie yourtango.com.
A doua jumătate a lunii devine mult mai dinamică în plan astrologic. Pe 15 octombrie, Pluto își reia mersul direct în Vărsător, iar pe 23 octombrie Soarele intră în semnul Scorpionului. Ulterior, pe 24 octombrie, Mercur începe mișcarea retrogradă în Scorpion, iar o zi mai târziu, pe 25 octombrie, Venus retrogradă revine în Balanță.
Toate aceste tranzituri, împreună cu Luna Plină din Taur de pe 26 octombrie determină nativii să analizeze relațiile printr-un filtru obiectiv, evaluând legăturile care mai continuă doar din frica de singurătate, din vinovăție sau din simplă comoditate.
Berbec și Rac
Nativii Berbec și cei din zodia Rac gestionează conflictele în moduri diferite. În timp ce Berbecii reacționează rapid și spun direct ceea ce gândesc fără a măsura impactul cuvintelor, Racii sunt extrem de sensibili la ton și pot păstra resentimente mult timp după ce discuția s-a încheiat. Când apar neînțelegeri, Berbecii insistă să le rezolve pe loc, în timp ce Racii tind să se izoleze, creând un cerc vicios și aducând distanța în cuplu, potrivit keen.com.
Pe 4 octombrie, opoziția dintre Soarele din Balanță și Saturn din Berbec face ca responsabilitățile și limitele să devină mult mai greu de suportat. Berbecilor le va fi dificil să își păstreze răbdarea exact în perioada în care Racii au cea mai mare nevoie de siguranță emoțională. Dacă legătura dintre ei era deja marcată de reproșuri și tăceri prelungite, această toamnă poate aduce discuția decisivă în care unul dintre parteneri alege să pună punct.
Taur și Vărsător
Nativii Taur caută stabilitate și predictibilitate, dorind să știe clar pe ce se bazează și care este direcția cuplului. În schimb, Vărsătorii au nevoie de independență și resping regulile rigide stabilite în avans. Din acest motiv, Taurii își pot percepe partenerii ca fiind imprevizibili, în timp ce Vărsătorii simt că orice tentativă de schimbare este blocată de o rezistență încăpățânată. Incompatibilitatea majoră nu pleacă din lipsa de afecțiune, ci din viziunile complet diferite asupra viitorului.
Luna Plină din Taur de pe 26 octombrie coincide cu revenirea lui Pluto la mersul direct în Vărsător, amplificând tensiunile dintre ei. Taurii vor pretinde răspunsuri clare și siguranță materială sau emoțională, în timp ce Vărsătorii se vor concentra pe transformarea personală și libertatea de mișcare. Când nevoia de stabilitate a unuia se lovește de refuzul celuilalt de a se lăsa constrâns, relația ajunge în punctul în care compromisurile nu mai sunt posibile.
Gemeni și Pești
Nativii Gemeni analizează problemele prin prisma logicii și a argumentelor raționale, trecând rapid de la o idee la alta în căutarea unor explicații clare. În schimb, partenerii Pești trăiesc conflictele la nivel profund emoțional și au nevoie ca stările lor să fie recunoscute și validate. Din acest motiv, Gemenii pot percepe reacțiile celuilalt ca pe o complicare inutilă a situației, în timp ce Peștii simt că partenerul este superficial și lipsit de empatie. În timp, tocmai dialogul devine principala sursă de neînțelegeri și frustrări în cuplu.
Pe 24 octombrie, Mercur, guvernatorul Gemenilor, își începe mișcarea retrogradă în Scorpion, readucând în actualitate subiecte sensibile sau secrete bine păstrate. În timp ce Peștii rămân foarte atenți la tonul discuției și la substratul afectiv, Gemenii vor cere o abordare pragmatică a problemelor. Pentru această pereche, reapariția aceleiași vechi dispute poate reprezenta momentul decisiv în care decid că separarea este singura cale de a opri această toxicitate.
Leu și Scorpion
Nativii Leu și cei din zodia Scorpion au personalități puternice, motiv pentru care niciunul nu cedează ușor în fața celuilalt. În timp ce Leul este deschis, expresiv și are nevoie de confirmări clare legate de poziția sa în cuplu, Scorpionul rămâne rezervat și își oferă treptat încrederea. Deși aceste diferențe alimentează o atracție inițială intensă, în momentele de criză ele blochează comunicarea. Niciunul nu acceptă să facă primul pas înapoi, iar relația riscă să alunece rapid spre gelozie și o competiție permanentă pentru ultimul cuvânt.
Pe 10 octombrie, Venus este retrogradă în Scorpion și formează un aspect tensionat cu Marte din Leu, amplificând reacțiile intense și orgoliile. Devine extrem de dificil pentru parteneri să separe atracția fizică de neînțelegerile de zi cu zi. Dacă legătura era deja măcinată de posesivitate, acest tranzit aduce problemele la suprafață. Disputele care în trecut se încheiau cu o împăcare rapidă pot duce acum la o discuție definitivă despre separare.
Balanță și Capricorn
Nativii Balanță pun preț pe armonie și tind să facă numeroase concesii pentru a menține echilibrul în cuplu, adesea în detrimentul propriilor dorințe. În schimb, partenerii Capricorn sunt orientați strict către rezultate, responsabilități profesionale și planuri pragmatice pe termen lung. Această dinamică creează frustrări. Balanțele simt că viața afectivă este mereu pe un plan secund, după obligații și carieră, în timp ce Capricornii consideră că pretențiile partenerului le sabotează eforturile de a construi un viitor stabil.
Pe 25 octombrie, Venus retrogradă revine în Balanță, scoțând la lumină toate angajamentele dezechilibrate din cadrul relației. Pentru nativii Balanță, acesta este momentul în care realizează că nu mai pot continua să ofere resurse emoționale fără a primi reciprocitate. De cealaltă parte, Capricornii consideră că oferă deja destul prin stabilitatea materială și seriozitatea lor. Când cele două definiții ale iubirii devin incompatibile, despărțirea devine inevitabilă.
Fecioară și Săgetător
Nativii Fecioară au nevoie de structură și observă rapid ce nu funcționează într-o relație, arătându-și iubirea prin organizare și soluții practice. Pentru Săgetători, acest comportament seamănă însă cu o listă permanentă de reguli, ei având nevoie de spontaneitate și libertate, fără a da explicații pentru fiecare alegere. Fecioarele ajung să simtă că repară mereu greșelile partenerului, în timp ce Săgetătorii nu se mai simt iubiți.
Retrogradarea lui Mercur din 24 octombrie readuce în prim-plan neînțelegeri pe care cei doi le credeau depășite. Fecioarele vor explicații precise și planuri de viitor, iar Săgetătorii își pierd răbdarea dacă fiecare discuție devine o analiză a greșelilor lor. Când independența unuia este văzută mereu ca iresponsabilitate de către celălalt, luna octombrie devine momentul în care ambii acceptă că nu se mai pot schimba reciproc.
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