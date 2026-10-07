Cuplurile din zodiac care se despart în octombrie

Scris de Andreea Damian Publicat: 7 oct. 2026, 08:39

Luna octombrie aduce momentul adevărului pentru relațiile care mai continuă doar din obișnuință. Problemele ignorate și discuțiile amânate revin în actualitate acum, deoarece partenerii nu mai au energie să se prefacă. Pentru șase cupluri din zodiac, incompatibilitățile devin greu de gestionat, iar despărțirea rămâne o soluție mai sănătoasă decât o nouă încercare de a repara relația.

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