„Bătălia pentru termostat” destramă cuplurile: „E greu să te simți sexy când ți-e frig”
Frig la picioare
Un reportaj publicat de The Guardian arată cum vechea dispută aparent banală pe emperatura din casă și termostat poate duce la mici strategii secrete, negocieri zilnice și chiar tensiuni în relație.
Cine decide cât de cald trebuie să fie în casă? Pentru unele cupluri, răspunsul e mai complicat decât pare. Un partener ridică temperatura, celălalt o coboară. Unul deschide fereastra, iar celălalt se învelește cu o pătură și se plânge că îi e frig.
Potrivit reportajului publicat de The Guardian pe 11 noiembrie, asemenea neînțelegeri sunt atât de frecvente încât pot fi descrise drept adevărate războaie pentru termostat.
Partenerii care schimbă temperatura pe ascuns
Unele dintre persoanele intervievate de publicația britanică recunosc că au ajuns să folosească metode neobișnuite ca să obțină temperatura dorită. Unii parteneri schimbă setările încălzirii din aplicația de pe telefon, fără să-i anunțe pe ceilalți. Alții așteaptă ca partenerul să adoarmă ca să pornească din nou căldura sau încearcă să compenseze cu haine în plus și pături.
Pe măsură ce ne confruntăm cu amenințarea vortexurilor polare și a înghețurilor puternice în această iarnă, precum și cu creșterea vertiginosă a facturilor la utilități, războaiele termostaturilor sunt în mod clar un subiect fierbinte. În septembrie, un sondaj american a dezvăluit că 44% dintre cupluri au recunoscut că au schimbat pe ascuns butonul de temperatură după ce iubitul/iubita lor a adormit. De asemenea, a ieșit la iveală că aproape două treimi dintre colegii de pat nu au fost de acord cu privire la clima din dormitor, 6% certându-se pe această temă în fiecare seară.
În unele cazuri, disputa nu ține doar de confort, ci și de costul facturilor, mai ales în sezonul rece. Astfel, un gest simplu, precum reglarea termostatului, se poate transforma într-o negociere permanentă.
Când o ceartă despre căldură ascunde alte nemulțumiri
Diviziunea între sexe nu este doar anecdotică – studiile științifice au arătat că femeile simt frigul mai mult decât bărbații. O lucrare de cercetare din 2019 realizată de economiști comportamentali, intitulată „Bătălia pentru termostat”, a constatat chiar că femeile au avut performanțe mai bune la anumite sarcini cognitive în medii mai calde, în timp ce bărbații au avut performanțe mai bune în medii mai reci.
„Femeile tind să fie mai sensibile la frig. În general, au o temperatură a pielii mai scăzută decât bărbații”, spune Clare Eglin , fiziolog termic la Universitatea din Portsmouth. „Femeile au de obicei o masă musculară mai mică și mai multă grăsime corporală decât bărbații.”
Specialiștii în relații consultați de The Guardian atrag atenția că neînțelegerile legate de temperatură pot avea uneori o semnificație mai profundă. Pentru unul dintre parteneri, problema poate fi că nu se simte ascultat sau că preferințele sale sunt ignorate. Pentru celălalt, poate fi vorba despre controlul cheltuielilor sau despre nevoia de un anumit nivel de confort.
Atunci când discuțiile se repetă și niciunul nu e dispus la compromis, un detaliu domestic poate deveni o sursă de frustrare. Temperatura din dormitor poate influența chiar și odihna și apropierea fizică dintre parteneri.
Cum poate fi evitat conflictul
Temperatura corporală centrală începe să scadă seara și scade de obicei cu aproximativ 1°C . Chiar și pacienții care sunt imobilizați la pat, fără efort fizic în timpul zilei, trec prin acest ciclu termic. Cercetările au arătat, de asemenea , că o temperatură mai scăzută înainte de culcare și în timpul nopții a declanșat niveluri mai ridicate ale hormonului somnului, melatonina, la participanți.
„Când dormi, nu ești conștient de ce se întâmplă. Nu vrei să-ți fie prea cald. Ca să adormi, temperatura corpului trebuie să scadă”, spune ea. „Vrei să mergi într-un dormitor răcoros ca să adormi.”
Specialiștii recomandă ca partenerii să vorbească despre preferințele lor înainte de venirea sezonului rece și să stabilească împreună reguli pentru încălzirea casei. O soluție poate fi reglarea separată a temperaturii în anumite camere, acolo unde instalația permite.
Păturile în plus, hainele potrivite și aerisirea pot ajuta, dar nu înlocuiesc nevoia de a ține cont de confortul amândurora. Important este ca decizia să nu fie impusă de unul singur.
În cele din urmă, disputa pentru termostat poate fi mai puțin despre câteva grade în plus sau în minus și mai mult despre capacitatea celor doi de a găsi soluții împreună.
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