„Bătălia pentru termostat” destramă cuplurile: „E greu să te simți sexy când ți-e frig”

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 nov. 2026, 09:25

Un reportaj publicat de The Guardian arată cum vechea dispută aparent banală pe emperatura din casă și termostat poate duce la mici strategii secrete, negocieri zilnice și chiar tensiuni în relație.

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