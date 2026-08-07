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A fost găsit bărbatul care a desenat inima cu „Anna” pe stâncă. Va șterge mesajul și riscă amendă de mii de lei

A fost găsit bărbatul care a desenat inima cu „Anna” pe stâncă. Va șterge mesajul și riscă amendă de mii de lei

A fost găsit bărbatul care a desenat inima cu „Anna” pe stâncă. Va șterge mesajul și riscă amendă de mii de lei

Scris de Madalina Mihai Publicat: 7 aug. 2026, 15:02

Vandalism pe Transfăgărășan

Bărbatul care a vandalizat o stâncă pe Transfăgărășan desenând o inimă cu numele „Anna” a fost identificat.

Este un bucureștean de 54 de ani. Comisarii de mediu l-au contactat și l-au anunțat că va trebui să șteargă mesajul săptămâna viitoare.

Incidentul a devenit viral după ce bărbatul, coborât dintr-o mașină de teren cu număr de București, a fost filmat în timp ce desena pe stâncă, ignorând avertismentele. Imaginile distribuite de Salvamont au stârnit un val de reacții negative, iar comentariul „Anna, ține-ți prostul acasă!” a devenit, la rândul său, viral.

Fapta reprezintă o contravenție, deoarece nu a respectat regulamentul unei arii naturale protejate. Riscă o amendă între 3.000 și 6.000 de lei. Poliția a transmis datele către Garda de Mediu Argeș, care a preluat cazul.

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