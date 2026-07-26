A treia dronă doborâtă în România. Nicușor Dan: „Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că o nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineață de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Șeful statului i-a felicitat pe piloții români și pe echipele de la sol pentru modul în care și-au îndeplinit misiunea și a transmis că protestul diplomatic al României împotriva Federației Ruse se va baza pe concluziile anchetelor aflate în desfășurare.
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că o nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineață de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Șeful statului i-a felicitat pe piloții români și pe echipele de la sol pentru modul în care și-au îndeplinit misiunea și a transmis că protestul diplomatic al României împotriva Federației Ruse se va baza pe concluziile anchetelor aflate în desfășurare.
Nicușor Dan: „O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață”
„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Îi felicit pe piloții români și echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunile lor, aceștia contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români”, a transmis Nicușor Dan.
Drona doborâtă vineri este de tip Shahed
Președintele a precizat că, potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed și a fost utilizată de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei.
„Conform anchetei efectuate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Anchetele privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în curs de desfășurare. Protestul diplomatic al României împotriva Federației Ruse se va baza pe aceste anchete”, a mai afirmat șeful statului.
„Federația Rusă continuă încălcarea spațiului aerian al României”
Nicușor Dan a condamnat încălcarea spațiului aerian românesc și a subliniat că România tratează cu maximă seriozitate astfel de incidente, împreună cu aliații săi.
„Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian NATO și spațiu aerian al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu cea mai mare seriozitate, alături de aliații noștri”, a transmis președintele României.