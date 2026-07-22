Accident grav în Iași. Un autoturism s-a răsturnat și a luat foc: incendiul s-a extins pe sute de metri pătrați

Accident spectaculos în localitatea Vlădeni, județul Iași. Un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului și a fost cuprins de flăcări, iar incendiul s-a extins la vegetația uscată din zonă.
Mașină cuprinsă de flăcări după un accident produs în județul Iași
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs în localitatea Vlădeni, județul Iași, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă, s-a răsturnat și a fost cuprins de un incendiu violent.
Flăcările s-au propagat rapid și la vegetația uscată din apropiere, transformând intervenția pompierilor într-o misiune complexă, arată presa locală.
Incendiul s-a extins pe aproximativ 500 de metri pătrați
La sosirea echipajelor de intervenție, autoturismul ardea generalizat, iar focul se extinsese pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați de vegetație uscată.
Pompierii au acționat simultan pentru stingerea incendiului și limitarea propagării flăcărilor, astfel încât focul să nu ajungă la alte terenuri sau obiective din zonă.
Salvatorii nu au găsit nicio persoană în autoturism
În timpul verificărilor efectuate după lichidarea incendiului, echipele de intervenție au constatat că în interiorul autoturismului nu se afla nicio persoană.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul și dacă ocupanții vehiculului au reușit să părăsească mașina înainte ca aceasta să fie cuprinsă de flăcări.
După stingerea incendiului, zona a fost securizată, iar autoritățile au început cercetările pentru a determina cauzele exacte ale accidentului și ale izbucnirii focului.