Accident grav pe E85, în județul Neamț. Șase persoane au fost rănite, inclusiv trei copii, după impactul dintre un autotren cu butelii și un autoturism

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs luni seară pe drumul european E85, în comuna Săbăoani, județul Neamț, unde un autotren încărcat cu butelii și un autoturism s-au ciocnit violent. În urma impactului, șase persoane au fost rănite, dintre care trei sunt copii, iar două femei au rămas încarcerate și au avut nevoie de intervenția echipelor de descarcerare.
Coliziune puternică între un autotren și un autoturism pe E85
La locul accidentului au fost mobilizate de urgență echipaje ale Detașamentului de Pompieri Roman, Serviciului de Ambulanță Județean și Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.
Primele informații au indicat că în accident au fost implicate un autotren care transporta butelii și un autoturism în care se aflau mai multe persoane.
Două femei au fost găsite încarcerate
Potrivit datelor transmise de autorități, cele mai multe victime se aflau în autoturism. Cele două femei aflate pe locurile din față au rămas blocate între fiarele contorsionate și au fost extrase de echipele de descarcerare.
Pe bancheta din spate se aflau trei copii, care au fost răniți în urma impactului și au primit îngrijiri medicale la fața locului.
Șase victime, transportate la spital
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a precizat că toate cele șase persoane implicate în accident au fost evaluate de echipajele SMURD și ale Serviciului de Ambulanță.
Printre victime se numără șoferul autotrenului, un bărbat în vârstă de 51 de ani, două femei de 46 și 48 de ani, precum și trei băieți, dintre care doi au 13 ani, iar unul are 17 ani.
După acordarea primului ajutor, toate victimele au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și responsabilitatea fiecărui participant la trafic.
Având în vedere că autotrenul transporta butelii, zona a fost securizată imediat după impact, iar intervenția salvatorilor s-a desfășurat cu măsuri suplimentare de siguranță pentru prevenirea oricărui risc.