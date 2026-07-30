Accident mortal pe DN1, Braşov – Ploieşti! Un pieton a fost lovit de un TIR

Miercuri, 29 iulie 2026, în jurul orei 20:00, pe DN1, în zona localității Bănești, s-a produs un accident rutier mortal. Un pieton a fost lovit de un TIR, pe prima bandă a sensului de mers Brașov – Ploiești. În urma impactului pietonul a decedat.
„La data de 29 iulie 2026, în jurul orei 20.00 polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN1, în afara localității Bănești, pe sensul de deplasare Brașov – Ploiești.
Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat, în vârstă de 58 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, a surprins și accidentat un pieton, în vârstă de 46 de ani, aflat pe partea carosabilă.
În urma impactului, pietonul a suferit leziuni incompatibile cu viața.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.
Potrivit surselor, bărbatul, în vârstă de 46 de ani, însoțit de o altă persoană, se deplasa pe marginea carosabilului când, la un moment dat, a îngenuncheat pe partea carosabilă și a fost lovit de TIR-ul care circula pe banda 1, spre Ploiești.
Potrivit martorilor, persoana care însoțea victima se află sub influența băuturilor alcoolice. Alcolemia victimei nu a putut fi determinată încă.