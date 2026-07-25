Accident rutier grav! Două mașini s-au ciocnit și au intrat într-o benzinărie

Scris de Madalina Mihai Publicat: 25 iul. 2026, 11:48

Accident deosebit de periculos în județul Dolj, unde două mașini s-au ciocnit și au fost proiectate într-o benzinărie! Autoturismele au lovit pompele de alimentare, iar unul dintre șoferi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

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