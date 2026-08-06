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Accidentele rutiere ucid mai mulți tineri decât tuberculoza și drogurile, avertizează CNAIR

Accidentele rutiere ucid mai mulți tineri decât tuberculoza și drogurile, avertizează CNAIR

Accidentele rutiere ucid mai mulți tineri decât tuberculoza și drogurile, avertizează CNAIR

Scris de Madalina Mihai Publicat: 6 aug. 2026, 14:32

„Educația înseamnă crearea unor reflexe pe termen lung”

Numărul deceselor provocate de accidentele rutiere în rândul tinerilor a depășit numărul morților cauzate de tuberculoză și de consumul de droguri. Aceasta este concluzia transmisă joi de Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în cadrul primei conferințe a unei campanii naționale de siguranță rutieră.

Șerbănescu a subliniat că, după 35 de ani în care educația rutieră a fost neglijată, societatea a ajuns într-o situație gravă. El a explicat că adevărata dimensiune a problemei se vede tocmai în impactul asupra tinerilor. Soluția principală, în opinia sa, este educația timpurie, care trebuie să creeze reflexe de respectare a regulilor de circulație.

„Educația înseamnă crearea unor reflexe pe termen lung. În momentul în care-ți intră în reflex că n-ai voie să te urci la volan după ce ai băut sau ai consumat substanțe, că nu răspunzi la telefon când conduci sau că ești atent când traversezi, nu va mai exista efortul de a respecta regulile”, a spus reprezentantul CNAIR.

Campania se adresează în special elevilor din județele traversate de DN 1 și DN 2. Scopul este ca tinerii să interiorizeze conduita preventivă și, totodată, să influențeze pozitiv și comportamentul adulților. Șerbănescu a accentuat că, cu cât educația începe mai devreme, cu atât scade nevoia de măsuri coercitive.

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