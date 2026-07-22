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Actriţa Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla”, a murit la 18 ani într-un accident de maşină

Actriţa Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla”, a murit la 18 ani într-un accident de maşină

Actriţa Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla”, a murit la 18 ani într-un accident de maşină

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 iul. 2026, 08:41

Kaylee Hottle era surdă.

Kaylee Hottle, actriţă americană de 18 ani care a apărut în două filme din franciza "Godzilla", a decedat în noaptea de luni spre marţi într-un accident de maşină în statul american Maryland.

Vehiculul în care se afla actriţa alături de un alt pasager a ieşit de pe carosabil şi a lovit un obstacol, potrivit unui comunicat al biroului şerifului din comitatul Frederick, scrie Agerpres.

Forţele de ordine, care au intervenit puţin înainte de ora 03:00 dimineaţa, estimează că "viteza excesivă" a contribuit la producerea accidentului.

Kaylee Hottle a fost transportată la spital, unde a fost declarat decesul, au precizat autorităţile. Şoferul a fost rănit, însă viaţa nu îi este în pericol, în timp ce celălalt pasager a refuzat îngrijirile medicale.

Actriţa, care era surdă, era cunoscută pentru rolul "Jia", personaj din Godzilla vs Kong (2021) şi Godzilla x Kong: Noul Imperiu (2024), exprimându-se în limbajul semnelor.

Ea a fost nominalizată în 2024 la Saturn Award pentru cea mai bună interpretare a unui tânăr actor sau a unei tinere actriţe.

Sursa:

Tabu.RO

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