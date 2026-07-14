Acuzații grave la adresa Spitalului Județean Galați. O femeie susține că bunica ei a murit din cauza îngrijirilor primite

O familie din Galați aduce acuzații grave la adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență, după decesul unei femei în vârstă de 93 de ani. Rudele susțin că starea pacientei s-a deteriorat în timpul internării și reclamă modul în care aceasta ar fi fost îngrijită în unitatea medicală. De cealaltă parte, reprezentanții spitalului afirmă că evoluția cazului nu a depins de actul medical.
Femeia a fost internată pe 24 iunie, după ce a căzut în timp ce se afla la cumpărături și a suferit un traumatism la nivelul capului. Potrivit familiei, deși avea o vârstă înaintată, aceasta era independentă și se descurca singură în activitățile de zi cu zi.
Nepoata pacientei spune că, în primele zile de spitalizare, bunica sa era conștientă, comunica normal cu familia și se alimenta fără probleme. Ulterior, însă, starea ei s-ar fi înrăutățit treptat, fiind necesară administrarea oxigenului și transferul la Terapie Intensivă.
„În primele zile puteam să vorbim cu ea, era lucidă, ne recunoștea și mânca. Apoi a ajuns să respire cu mască de oxigen, iar medicii ne-au anunțat că trebuie dusă la ATI din cauza agravării stării de sănătate. Ulterior ni s-a spus să o luăm acasă, deși cu o seară înainte fusesem informați că este internată la Terapie Intensivă”, a declarat Luminița Ghica, nepoata pacientei.
Familia afirmă că a refuzat externarea, iar în timpul discuțiilor cu medicii femeia ar fi suferit un stop cardiac. Rudele mai susțin că pacienta ar fi contractat și o pneumonie în perioada internării.
Nemulțumiți de modul în care spun că a fost tratată femeia, membrii familiei acuză personalul medical de lipsă de empatie și susțin că pacienții sunt tratați „ca la măcelărie”. În schimb, reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Galați resping acuzațiile și afirmă că decesul pacientei nu a fost cauzat de actul medical, ci de evoluția stării sale de sănătate.