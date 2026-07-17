Adidași și tricouri din banii Armatei. Comandantul unității militare din Murfatlar a fost demis

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, revocarea din funcție a comandantului unității militare din Murfatlar, în urma unui control care ar fi scos la iveală mai multe abateri și nereguli.
„Am găsit 100 litri de vin și carcasă de porc”
Potrivit oficialului, comandantul ar fi decontat cheltuieli personale din fondurile unității, și-ar fi obligat subordonații să desfășoare activități în gospodăria sa și să îi pregătească mesele.
De asemenea, comandatul ar fi încasat necuvenit bani pentru chirie și ar fi solicitat produse alimentare de la militari.
„Comandantul unității militare de la Murfatlar deconta produse personale, adidași, trening tricouri, punea militarii la muncă în propria gospodărie, le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă, încasa bani de chirie deși nu stătea cu chirie, pretindea de la subordinați produse alimentare în cantități mari”, a spus ministrul.
”Este incompatibil cu comanda unității”
Mai mult, Radu Miruță a menționat că, la control, au fost descoperite, printre altele, și o carcasă de proc, precum și 100 de litri de vin îmbuteliat.
”În momentul desfășurării controlului, am găsit carcasă de porc, 100 litri de vin îmbuteliat, kilograme de calcan și o lipsă de 1700 litri de motorină. Este clar că este incompatibil cu comanda unității. Am dispus numirea unui alt ofițer și sesizarea organelor abilitate și cercetarea administrativă pentru cei care acceptau să înregistreze astfel de produse în contabilitate”, a subliniat Radu Miruță.