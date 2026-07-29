Actualitate· 1 min citire
Adio încălzire „ca pe vremea bunicii”. Statul pregătește programe de sprijin pentru modernizarea sobelor pe lemne
Adio încălzire „ca pe vremea bunicii”. Statul pregătește programe de sprijin pentru modernizarea sobelor pe lemne
Măsura face parte din strategia României de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
Citește și
- 20:07Operațiune contra cronometru pe Dunăre. Ultimele două barje sunt scufundate pentru Cernavodă
- 18:32Adio, alerte de poliție pe Waze? Decizia luată de Curtea de Justiție a UE
- 17:31Cristi Chivu, victorie de senzație cu Juventus! Inter a câștigat derby-ul din Australia
- 16:40Zelenski, mesaj dur pentru Vučić la Belgrad: „Ucraina nu are timp pentru scepticism”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Tabu și pe Google News