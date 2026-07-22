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Admitere la liceu / MEC: 99,89% dintre elevi - repartizaţi computerizat în prima etapă
Admitere la liceu / MEC: 99,89% dintre elevi - repartizaţi computerizat în prima etapă
2.857.558 este numărul total de opţiuni exprimate
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